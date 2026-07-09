La terza puntata di ‘Temptation Island’, trasmessa su Canale 5, ha registrato ascolti record, segnando il miglior risultato nella storia del docu-reality. Il programma ha catturato l'attenzione di 4.007.000 spettatori, raggiungendo un impressionante share del 32,3% e leader indiscusso della serata.

Le performance della prima serata

Alle spalle di ‘Temptation Island’, Rai1 ha proposto ‘Lino d’Italia – Storia di un itAlieno’, che ha interessato 1.553.000 spettatori con uno share del 10,7%. Rai3 ha trasmesso ‘Un Giorno in Pretura’, totalizzando 795.000 spettatori (5,2% di share).

Su Italia1, il film ‘White Elephant – Codice criminale’ è stato seguito da 772.000 spettatori (5,2%), mentre La7 con ‘In Onda Prima Serata’ ha ottenuto 708.000 spettatori e il 4,6% di share.

Completano gli ascolti Rai2 con ‘Tutta la Verità su Lilly’ (650.000 spettatori, 5,5% di share), Rete4 con ‘Zona Bianca’ (615.000 spettatori, 5,6% di share), Nove con ‘Tutte lo vogliono’ (321.000 spettatori, 2,2% di share) e Tv8 con ‘Now You See Me – I maghi del crimine’ (298.000 spettatori, 2,1% di share).

Il dominio di Canale 5

Il successo di ‘Temptation Island’ riafferma la forza del format nel palinsesto estivo di Canale 5. Il docu-reality ha dimostrato una notevole capacità di attrarre un pubblico vasto, superando nettamente la concorrenza delle altre emittenti generaliste e consolidando la sua posizione di leadership nel prime time.

Le altre reti, pur con programmazioni variegate, non hanno avvicinato i numeri del programma di Canale 5.

In sintesi, la serata televisiva ha evidenziato una netta affermazione di Mediaset, con ‘Temptation Island’ che ha trainato gli ascolti e rafforzato la leadership della rete. Questo successo, in un contesto di intensa competizione, conferma la centralità del reality nel panorama televisivo attuale.