A partire dal 3 agosto, Sky Crime anima le notti estive con un ciclo speciale interamente dedicato ai più celebri casi di cronaca nera italiana. Il programma, intitolato Serial killer d’Italia, sarà trasmesso dal lunedì al venerdì alle 23:45 su Sky Crime, con disponibilità anche on demand e in streaming su Now. Questo appuntamento offre un percorso approfondito attraverso alcune delle vicende criminali che hanno maggiormente segnato l’immaginario nazionale, presentando in ciascun episodio storie realmente accadute e i loro protagonisti, divenuti tristemente noti.

La rassegna dei crimini trattati in Serial killer d’Italia prende avvio dal caso del Mostro di Firenze, responsabile di almeno sette o otto duplici omicidi, per un totale di sedici vittime. Si trattava prevalentemente di giovani coppie sorprese nelle campagne toscane tra il 1968 e il 1985. Gli omicidi furono caratterizzati da una particolare crudeltà e da una precisione che fece pensare agli inquirenti a una specifica conoscenza anatomica. Il ciclo esplora anche la figura di Donato Bilancia, autore di diciassette omicidi – nove donne e otto uomini – perpetrati in meno di un anno, tra ottobre 1997 e aprile 1998, sulla Riviera ligure. Le sue vittime furono uccise con una dinamica apparentemente casuale; Bilancia fu arrestato nel maggio 1998 e condannato a tredici ergastoli.

I volti della cronaca nera: da Profeta alla Saponificatrice

Oltre alle vicende del Mostro di Firenze e di Donato Bilancia, il programma Serial killer d’Italia dedica spazio ad altri casi emblematici della storia criminale italiana. Tra questi spicca la figura di Michele Profeta, ritenuto protagonista di uno dei più controversi procedimenti di cronaca nera nazionale, e quella di Leonarda Cianciulli, tristemente nota come la “Saponificatrice di Correggio”. Quest’ultima, tra il 1939 e il 1940, uccise tre donne nel comune di Correggio (Reggio Emilia), sciogliendo i corpi nel sapone in un atto che ha profondamente segnato l’opinione pubblica e la storia forense italiana. Cianciulli fu condannata a trent’anni di reclusione e a tre anni di manicomio criminale, morendo nel 1970.

Il format del ciclo prevede il racconto di queste storie attraverso testimonianze dirette, ricostruzioni e dettagli delle indagini. Questo permette agli spettatori di approfondire non solo le dinamiche criminali, ma anche gli errori investigativi, i depistaggi e le teorie che hanno alimentato i dibattiti pubblici nel corso degli anni. Il risultato è una narrazione che evidenzia come ossessioni, segreti e violenze abbiano lasciato ferite profonde nell'immaginario collettivo italiano.

L'impatto dei casi criminali sull'immaginario collettivo

Serial killer d’Italia si inserisce in un filone di divulgazione dedicato ai grandi casi di cronaca nera che hanno segnato la storia sociale e giudiziaria del Paese.

L’attenzione ai dettagli delle indagini e alle vicende personali di vittime e carnefici contribuisce a comporre un mosaico variegato della criminalità seriale nazionale, restituendo l’impatto che queste storie hanno esercitato sia sulle comunità locali sia sul dibattito pubblico a livello nazionale.

Il ciclo si avvale di ricostruzioni sceniche, materiali d’archivio e interviste a esperti e familiari, ripercorrendo eventi che hanno segnato epoche diverse, ma uniti dal denominatore comune della violenza seriale. Serial killer d’Italia si configura come una delle principali iniziative televisive dell’estate, invitando a una profonda riflessione sulle radici sociali, sulle metodologie investigative e sulle ripercussioni psicologiche dei casi di cronaca più controversi della storia recente italiana.