Tiziana Baudo, figlia del compianto Pippo Baudo, ha espresso profondo rammarico e sincera amarezza per la sua esclusione dalla presentazione ufficiale del docufilm dedicato al celebre conduttore televisivo. L'evento, svoltosi di recente presso il Senato della Repubblica, ha visto la Rai e l'istituzione parlamentare omettere il coinvolgimento della famiglia, una decisione che ha generato sconcerto. La figlia del grande presentatore ha sottolineato come l'assenza di un invito a un'occasione così significativa, volta a celebrare la figura, la carriera e l'eredità artistica di Baudo – un autentico punto di riferimento per la televisione italiana – rappresenti una mancanza di rispetto.

La notizia di questa esclusione è stata diffusa il 3 luglio 2026, a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Tiziana Baudo.

Nelle sue dichiarazioni, Tiziana Baudo ha specificato: “Non ho ricevuto alcun invito né dalla Rai né dal Senato. Avrei partecipato con grande piacere, anche solo come spettatrice, per omaggiare la memoria di mio padre. Trovo triste essere venuta a conoscenza dell’evento solo successivamente.” L'episodio ha suscitato sorpresa tra gli operatori del settore, considerando la lunga e illustre carriera di Pippo Baudo e il profondo legame familiare che Tiziana rappresenta per la platea televisiva nazionale. Il docufilm in questione, prodotto e promosso dalla Rai, si propone di esplorare i molteplici aspetti della carriera del conduttore, dalla sua rinomata capacità di scoprire nuovi talenti fino al racconto inedito del dietro le quinte della televisione pubblica.

La presentazione al Senato e il dibattito sull'assenza

La cerimonia di presentazione si è tenuta nella prestigiosa cornice istituzionale del Senato della Repubblica, alla presenza di numerosi esponenti del mondo dello spettacolo e della politica. L’evento è stato scandito da momenti di commozione e da interventi che hanno enfaticamente sottolineato l’importanza incommensurabile di Pippo Baudo per la storia della televisione nazionale. Il docufilm, che ha ripercorso oltre sessant’anni della straordinaria carriera del conduttore, valorizzando sia i suoi innumerevoli successi professionali sia le sue intrinseche qualità umane, è stato ampiamente apprezzato dai presenti. Tuttavia, la mancata presenza di Tiziana Baudo non è passata inosservata, divenendo oggetto di commento anche tra i partecipanti in sala, i quali hanno manifestato sorpresa per la sua assenza, riconoscendola come parte fondamentale della memoria e della vicenda personale di Baudo.

Pippo Baudo: l'eredità di un'icona televisiva

Pippo Baudo ha indubbiamente lasciato un segno indelebile con la sua lunga e illustre carriera in Rai, dove si distinse non solo come conduttore, ma anche come autore e promotore di grandi programmi d’intrattenimento. La sua capacità di scoprire e lanciare numerosi talenti nel panorama nazionale lo ha reso una figura centrale e insostituibile nella costruzione della televisione italiana dagli anni Sessanta in poi. Il docufilm, presentato in sede istituzionale e prossimamente in onda sui canali Rai, si propone di esplorare anche il lato più intimo e umano di Baudo, attraverso ricordi tangibili e preziose testimonianze di coloro che lo hanno conosciuto al di fuori delle luci della ribalta.

Le narrazioni raccolte nel film contribuiscono a ricostruire il percorso di uno dei presentatori più amati e influenti, mettendo in luce la complessità della sua figura e il ruolo pionieristico che ebbe nell’innovare profondamente la televisione pubblica.

Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni riguardo a possibili iniziative future volte a coinvolgere la famiglia di Pippo Baudo in occasioni celebrative o eventi legati al docufilm.