Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai 3, portano in scena una novità che promette di movimentare la storyline di Bice e Sergio: l’arrivo di un nuovo personaggio interpretato da Sergio Muniz, chiamato a vestire i panni di un sessuologo, il dottor Del Toro, coinvolto nella loro crisi coniugale. La settimana si preannuncia ricca di situazioni ironiche, fraintendimenti e momenti di verità che metteranno a dura prova la coppia, mentre attorno a loro si muovono dinamiche che coinvolgono anche Guido e Mariella, inevitabilmente trascinati nel vortice delle confidenze e delle richieste di aiuto di Bice.

L’ingresso di Muniz nel cast introduce un tono diverso, più brillante ma anche più delicato, perché il suo personaggio non si limita a dare consigli: diventa un catalizzatore che costringe Bice e Sergio a guardarsi allo specchio e affrontare ciò che evitano da troppo tempo.

Il sessuologo di Bice: l’arrivo di Sergio Muniz e le prime tensioni

Il personaggio interpretato da Sergio Muniz entra in scena come professionista chiamato da Bice per affrontare una serie di difficoltà che lei non riesce più a ignorare. La donna, sempre più insoddisfatta e convinta che il problema sia radicato nel comportamento del marito, decide di rivolgersi a un esperto senza consultare Sergio, creando immediatamente un clima di sospetto e irritazione.

Muniz interpreta un sessuologo empatico, pacato, con un approccio che mescola professionalità e una certa ironia che disarma Bice e manda in confusione Sergio. Le prime sedute diventano terreno fertile per incomprensioni: Bice si sente finalmente ascoltata, mentre Sergio vive l’intervento del professionista come un’invasione nella propria intimità. La presenza del sessuologo, però, non si limita alle sedute: la sua figura diventa un punto di riferimento anche per Guido e Mariella, che si ritrovano coinvolti loro malgrado nelle confidenze di Bice e nelle reazioni impulsive di Sergio, generando una serie di situazioni che oscillano tra il comico e il drammatico.

Una settimana di confronti, insicurezze e verità che emergono

Le prossime puntate di Un posto al sole approfondiscono il percorso di Bice, che grazie al nuovo professionista inizia a mettere ordine nelle proprie emozioni e a riconoscere ciò che davvero la turba. La donna si rende conto che la crisi non riguarda solo la sfera intima, ma un malessere più ampio che coinvolge la comunicazione con Sergio, le aspettative reciproche e la difficoltà di affrontare i cambiamenti della vita. Sergio, dal canto suo, alterna momenti di gelosia a tentativi maldestri di dimostrare che può migliorare senza l’aiuto di nessuno. La presenza del dottore lo destabilizza, ma allo stesso tempo lo costringe a interrogarsi su ciò che non ha mai voluto ammettere.

Il percorso della coppia si intreccia con quello di Guido e Mariella, che osservano da vicino la trasformazione di Bice e le reazioni di Sergio, cercando di non farsi trascinare troppo nelle dinamiche altrui. La settimana si chiude con un punto di svolta: una seduta particolarmente intensa porta alla luce una verità che Bice non aveva mai espresso apertamente, e che potrebbe rappresentare il primo passo verso una reale ricostruzione del rapporto.