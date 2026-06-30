Le trame di Un posto al sole relative agli episodi in onda alle 20:50 su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio raccontano una settimana ricca di scelte difficili e tensioni emotive. Mentre Damiano si prepara ad affrontare un nemico che conosce fin troppo bene, Cristina è pronta a comunicare a Roberto una decisione che potrebbe sconvolgere gli equilibri familiari. Ma al centro della scena c’è soprattutto Alberto, determinato a raggiungere Anna nonostante la volontà della donna.

Alberto scopre dove si trova Anna: una scelta che ignora ogni limite

Dopo giorni di tensione e silenzi, Alberto riesce finalmente a farsi dire da Anna dove si trova.

La donna, però, non vuole essere raggiunta: ha bisogno di spazio, di tempo, di respirare lontano da lui. Alberto, invece, interpreta la distanza come una minaccia. Convinto che il loro rapporto possa essere salvato solo con un confronto diretto, parte immediatamente per raggiungerla, ignorando completamente la volontà di Anna. Il suo gesto non è solo impulsivo: è il segnale di una fragilità emotiva che lo spinge a oltrepassare confini che non dovrebbe superare. E mentre lui si mette in viaggio, altri personaggi affrontano le proprie battaglie. Eduardo cerca con fatica di rigare dritto, mentre Clara rimane ignara di tutto ciò che sta accadendo. Parallelamente, Rosa, schiacciata dal senso di colpa, fatica a nascondere la verità all’amica.

Le altre tensioni della settimana: Damiano, Cristina e la gelosia di Marina

Mentre Alberto si avvicina ad Anna, la settimana si complica anche altrove. Damiano, alla vigilia di una decisione che potrebbe cambiare tutto, ripensa ai momenti più intensi della sua amicizia con Eduardo. Sa che dovrà affrontare il suo nemico numero uno, e sa che non potrà più tirarsi indietro. Cristina, invece, è pronta a dire al padre che vuole trasferirsi dalla madre. Una scelta che potrebbe scatenare una reazione durissima da parte di Roberto Ferri, già irritato da una nuova notizia sulla radio di Stefano Mori. La gelosia di Marina cresce, alimentata da un’ombra che sembra allungarsi sempre di più sul suo matrimonio. Una settimana che mette tutti davanti a scelte difficili, ma nessuna più controversa di quella di Alberto, pronto a raggiungere Anna anche a costo di ferirla.