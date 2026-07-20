Nelle nuove puntate della soap turca Far Away, il protagonista Cihan Albora (Ozan Akbaba) arriverà ad aggredire il cardiologo Ugur Kılınç (Anil Ilter) in preda alla gelosia, per impedirgli di continuare a intromettersi nel suo matrimonio con Alya Smith (Sinem Ünsal).

Cihan dichiara di amare Alya al processo di divorzio, Mine disperata

Ben presto, Alya chiederà il divorzio a Cihan, per averle nascosto di avere una relazione segreta con Mine da parecchio tempo. L’uomo si rifiuterà di separarsi dalla moglie, e si servirà del suo avvocato Erol per non farla difendere da nessun legale.

A occorrere in aiuto di Alya ci penserà il collega Ugur, procurandole un suo avvocato di fiducia. Il giorno del processo, il giudice proibirà ad Alya di poter presentare di nuovo la domanda di divorzio, appena Cihan spiazzerà tutti dichiarando di amarla.

Mine cadrà nella disperazione totale per la mancata separazione, e Ugur approfitterà dell’occasione per invitarla a cena soltanto per provocarla. In particolare, il cardiologo scatenerà la dura reazione di Mine, quando le dirà che Cihan ama davvero Alya. Appena Mine lancerà in aria i piatti sconvolgendo tutti coloro che saranno presenti al ristorante, Ugur avviserà subito Cihan, per fargli prestare soccorso alla sua ex amante.

Alya sorprende Cihan e Mine insieme

Cihan accompagnerà Mine a casa, e Ugur farà sapere ad Alya che suo marito si trova di nuovo insieme alla sua ex amante. Quest’ultima busserà alla porta di Mine e finirà per sorprenderla con Cihan, il quale subito dopo, si scaglierà contro Ugur picchiandolo fisicamente.

Inoltre, il contrabbandiere ordinerà a Ugur di allontanarsi da sua moglie Alya. In seguito, Mine spiazzerà la ginecologa durante un loro confronto, rivelandole che l’unico grande amore di Cihan è Meryem.

Riepilogo: l’arrivo di Ugur ha destato preoccupazione a Sadakat

Precedentemente, Sadakat non ha nascosto la sua evidente preoccupazione, dopo l’arrivo del cardiologo Ugur nell’ospedale in cui lavora sua nuora Alya. In particolare, l’anziana donna ha temuto che Ugur possa rivelare che in realtà il suo defunto figlio Boran è nato dalla sua relazione con Ecmel.