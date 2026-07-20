Il trailer ufficiale di ‘Avengers: Doomsday’ è stato svelato da Marvel Studios, offrendo le prime immagini e dettagli sul cast corale di questo attesissimo capitolo della saga degli Avengers. Il nuovo film, diretto da Anthony e Joe Russo, arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre. Le prime immagini confermano leindiscrezioni tra gli appassionati: gli eroi da tre universi differenti si troveranno in uno scontro senza precedenti, affrontando una minaccia esistenziale che potrebbe alterare il destino del Multiverso Marvel.

Un cast stellare e un ritorno inatteso

Il cast corale di ‘Avengers: Doomsday’ è di grande rilievo, riunendo numerosi personaggi iconici: Thor, Sue Storm, Bucky Barnes, Shuri, Sam Wilson, Scott Lang, John Walker, Namor, Ben Grimm, Shang-Chi, Yelena Belova, Hank McCoy, Bob, Joaquin Torres, Johnny Storm, Red Guardian, M’Baku, Ghost, Loki, Charles Xavier, Erik Lehnsherr, Kurt Wagner, Raven Darkhölme, Scott Summers, Remy LeBeau, Reed Richards, Steve Rogers e Victor von Doom.

Una delle novità più attese è il ritorno di Robert Downey Jr., che vestirà i panni dell'antagonista Victor von Doom. Questa interpretazione segna un cambiamento significativo per l'attore, che rientra nel Marvel Cinematic Universe dopo aver interpretato Tony Stark fino a ‘Endgame’.

La trama e il futuro del Multiverso

La sinossi ufficiale di ‘Avengers: Doomsday’ preannuncia un momento cruciale per l'intera Saga del Multiverso. Gli eroi, provenienti da tre universi distinti, saranno trascinati verso una letale rotta di collisione, costretti a fronteggiare una minaccia esistenziale di portata mai vista prima.

Il film, scritto da Michael Waldron e Stephen McFeely, promette un tono più cupo e un finale aperto, pensato per mantenere alta la tensione in vista di ‘Avengers: Secret Wars’. L'uscita di ‘Doomsday’ è un passaggio fondamentale verso la conclusione dell'intera saga, iniziata nel 2008.