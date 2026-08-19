Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, in onda su Canale 5, rivelano che Sadakat apprenderà che Boran è ancora vivo. A comunicarle la verità sarà Şahin, che dopo averlo visto personalmente tornerà alla villa deciso a confrontarsi con la famiglia.

Far Away anticipazioni: Şahin scopre che Boran è vivo e affronta Cihan

Şahin uscirà dalla villa di prima mattina senza spiegare a nessuno dove sia diretto. La sua assenza farà preoccupare gli altri familiari, soprattutto quando inizieranno a rendersi conto che l'uomo potrebbe aver scoperto qualcosa.

La notizia arriverà poco dopo: Şahin ha visto Boran.

Nare verrà informata della situazione e correrà alla villa, mentre Şahin farà ritorno a casa profondamente scosso da ciò che ha appena scoperto.

L'uomo non riuscirà a comprendere perché Cihan e gli altri abbiano mantenuto il segreto così a lungo: "Perché non me l'avete detto? Se era vivo, perché non me l'avete detto?".

Şahin rivela la verità a Sadakat

Una volta rientrato nella villa, Şahin si troverà davanti a Sadakat. La donna cercherà di capire cosa sia successo e perché il figlio sia così sconvolto. Şahin, però, non avrà intenzione di nasconderle la verità e le rivelerà direttamente che Boran è vivo.

La notizia lascerà la donna incredula: fino a quel momento Sadakat aveva creduto che Boran fosse morto e aveva vissuto a lungo il dolore della sua perdita.

Şahin, invece, potrà parlare per esperienza diretta ribadendo a gran voce: "L'ho visto con i miei occhi".

'Boran respira': le condizioni del figlio stravolgono la famiglia Albora

Di fronte all'incredulità e allo sconcerto dei presenti, Şahin aggiungerà subito dei dettagli fondamentali per far comprendere a Sadakat la gravità della situazione: "Respira. Respira".

Saranno proprio queste parole a farle capire che Boran è davvero sopravvissuto, sebbene si trovi in stato vegetativo e incapace di reagire autonomamente. La donna si troverà così davanti a una verità che riteneva impossibile, un colpo di scena destinato a cambiare per sempre gli equilibri della famiglia Albora.

Le nuove puntate di Far Away vanno in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5 e sono disponibili anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.