Le anticipazioni e le trame delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, rivelano che Cihan scoprirà che Demir non può avere figli, una verità che gli farà vedere sotto una nuova luce la gravidanza di Zerrin.

Far Away anticipazioni: nozze fissate, poi la scoperta su Kaya

La verità arriverà in un momento particolarmente complicato. Poco prima, infatti, Cihan aveva partecipato all'incontro e aveva contribuito a fissare la data del matrimonio di Kaya e Ipek. Invece di festeggiare il futuro della famiglia, l'uomo si ritroverà immerso nei dubbi, incapace di immaginare come gestire un segreto simile.

Solo in seguito scoprirà che Demir non può avere figli e che, di conseguenza, la gravidanza di Zerrin nasconde una verità che riguarda direttamente Kaya.

Demir è sterile, il figlio di Zerrin è di Kaya

Cihan riceverà alcune informazioni riservate riguardo alla gravidanza di Zerrin. Un uomo gli fornirà un elemento importante sulla situazione di Demir: "Il paziente non ha alcuna possibilità di avere figli".

A quel punto, il collegamento con la gravidanza di Zerrin apparirà inevitabile. Se Demir non può avere figli, non può essere lui il padre del bambino che la giovane aspetta. L'informatore sarà categorico e ribadirà a Cihan: "Il bambino che Zerrin porta in grembo è figlio di Kaya".

La rivelazione avrà un peso ancora maggiore perché Zerrin aveva precedentemente negato che Kaya fosse il padre del bambino.

Cihan sconvolto, la verità cambia tutto

La scoperta metterà Cihan davanti a una situazione completamente diversa da quella che conosceva, costringendolo a fare i conti con un nuovo segreto.

Confidandosi con Alya, Cihan apparirà completamente sopraffatto dagli ultimi avvenimenti: "Cinque minuti fa ho fissato la data del matrimonio di Kaya. Ma che cosa mi sta succedendo?"

L'uomo si ritroverà così a dover gestire una verità esplosiva, proprio mentre il matrimonio tra Kaya e Ipek è ormai stato fissato.

Le nuove puntate di Far Away vanno in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5 a partire dalle 16:20, e sono disponibili anche in streaming in diretta e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.