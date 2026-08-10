Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che la gravidanza di Mine diventerà un nuovo motivo di scontro all'interno della famiglia Albora. Dopo aver scoperto che la donna aspetta un bambino da Cihan e, soprattutto, che si tratta di un maschio, Sadakat vedrà nella gravidanza l'occasione per mettere Alya nella condizione di lasciare la villa.

Spoiler Far Away: Sadakat tace sul nipote maschio per colpire Alya

La notizia della gravidanza di Mine verrà inizialmente tenuta nascosta a Cihan. Sadakat, però, ne sarà già a conoscenza e sceglierà di tacere fino a quando non sarà possibile sapere il sesso del bambino.

La donna considererà particolarmente importante il fatto che Mine porti in grembo un maschio. Secondo Sadakat, la nascita di un erede potrebbe rendere ancora più difficile per Alya rimanere accanto a Cihan.

La donna non nasconderà il proprio pensiero: "Questa donna porta in grembo un nipote maschio".

Cihan furioso con Sadakat: 'Non dire nulla ad Alya'

Cihan, quando scoprirà che Sadakat conosceva la verità, sarà furioso. Non accetterà che la madre abbia nascosto una questione così importante.

"Di questa questione non dirai ad Alya nemmeno una parola", le ordinerà Cihan, deciso a gestire personalmente la situazione.

Ma Sadakat non sarà disposta a rinunciare al proprio piano. Secondo lei, quando Alya scoprirà che Mine aspetta il figlio di Cihan, non riuscirà a sopportare la situazione e finirà per lasciare spontaneamente la villa.

Mine piomba alla villa e Sadakat attacca Alya

I tentativi di Cihan di tenere sotto controllo la situazione verranno però vanificati dal gesto imprevedibile di Mine, che si presenterà personalmente alla villa di famiglia. La donna dichiarerà apertamente davanti a tutti di essere incinta: "Porto in grembo tuo figlio, Cihan. E ho pensato che ormai tutti dovessero saperlo".

Sadakat coglierà l'occasione per schierarsi dalla parte di Mine, sottolineando che il bambino porta il sangue degli Albora e che Cihan non può voltare le spalle alla futura madre di suo figlio.

Sadakat si rivolgerà ad Alya: "Una donna può rimanere sotto lo stesso tetto dopo aver scoperto che suo marito avrà un figlio da un'altra donna?".

Poi arriverà l'affondo: "Sai chi deve andarsene, vero? Quella che deve andarsene sei tu".

Cihan si oppone alla madre per proteggere il suo matrimonio

Sadakat sarà intenzionata a sfruttare la gravidanza di Mine per ottenere ciò che desidera da tempo: allontanare Alya dalla famiglia Albora e lasciare spazio alla donna che porta in grembo il futuro erede.

Cihan, però, non sarà disposto a permettere che sia la madre a decidere il destino del suo matrimonio. La mossa di Sadakat e Mine rischierà così di scatenare una guerra aperta, con Cihan pronto a opporsi alla famiglia pur di non cedere ai ricatti.