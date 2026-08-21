Il GF Vip è ormai alle porte, visto che tra circa un mese riaccenderà le telecamere della casa più spiata d'Italia.

Alla conduzione la confermatissima Ilary Blasi, così come le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nelle ultime settimane sono uscite tante indiscrezioni sui possibili concorrenti della nuova edizione, e sono arrivate molte smentite e anche qualche appello.

Dopo i secchi no di Gabriel Garko e Rocco Casalino, è stato il turno di Cristiano Malgioglio che, avendo ammesso che in molti gli chiedono di tornare nella casa del Grande Fratello Vip, ha rivelato di aver già dato e che è stato un successo e che, se lo vogliono vedere nel reality, basta guardare le repliche.

È arrivato un rifiuto anche da parte di Martina De Ioannon, che ha detto di non accettare il GF Vip perché non lo vede come un progetto che possa aggiungere qualcosa al suo percorso, avendo altre priorità nella sua vita.

Karina Cascella, che da tanti anni dice di essere contattata dal Grande Fratello senza però cedere, ha rivelato di aver già rifiutato una proposta di un reality, ma che se arriverà quella giusta per l'autunno potrebbe accettare.

Ma l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che accetterebbe volentieri la conduzione di Temptation Island, qualora Mediaset volesse cambiare dopo i tanti anni di Filippo Bisciglia.

Chi ha lanciato un appello a Ilary Blasi per il GF Vip

Un'ex concorrente che tornerebbe volentieri nella casa del Grande Fratello Vip è Daniela Del Secco Marchesa D’Aragona.

Infatti, ha rivelato di non aver ricevuto al momento nessuna chiamata da Ilary Blasi ma, nel caso in cui dovesse arrivare, risponderebbe presente perché per lei ci sarà sempre.

Invece, Nancy Brilli nelle sue storie su Instagram ha affermato che parteciperebbe al Grande Fratello solo se la coprissero di denaro.

Al momento gli unici personaggi che sembrerebbero certi di partecipare alla nona edizione del GF Vip sono alcune ex conoscenze del reality, ovvero Alex Belli, Giulia Provvedi e Valeria Marini, con anche Guendalina Tavassi all'orizzonte.

Vedremo se arriveranno conferme o altre smentite da parte dei vip in merito a una eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip.