Nelle nuove puntate di Forbidden fruit trasmesse dal 10 al 14 agosto in prima visione su Canale 5, Hasan Ali vorrà conquistare Ender Celebi e per questo deciderà di farle un regalo costoso. Cenk, invece, dimostrerà di avere un interesse per Yildiz Yilmaz dopo averla conosciuta per puro caso.

Hasan Ali vuole conquistare Ender

Feride temerà che Hasan Ali voglia portarle via Cagatay. La donna, a questo punto, deciderà di andare ad un confronto col marito. Una volta giunta alla tenuta, Feride troverà Hasan Ali insieme ad Yildiz sul divano. La donna crederà che i due abbiano una relazione extraconiugale.

Sahika e Mert, invece, si renderanno protagonisti di una lunga discussione. Hasan Ali obbligherà la darklady e l'ex socio di Kerim a trovare un accordo mentre in segreto progetterà un piano per allontanare Ender dall'azienda. Una volta finita la riunione, Mert accuserà Sahika di essere ossessionata da lui mentre lei lo definirà un traditore. Allo stesso tempo, Hasan Ali proverà a conquistare Ender, regalandole un costoso orologio. Il piano farà un buco nell'acqua quando la donna scoprirà che il regalo è contraffatto.

Anticipazioni Forbidden fruit: Cenk si innamora di Yildiz

Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che Yildiz e Asuman ringrazieranno Hasan Ali per il suo aiuto, organizzando un incontro con Cagatay con l'intenzione di farli fare pace.

Il gesto non avrà il risultato sperato. Il giorno dopo, il ragazzo ringrazierà comunque la sorella di Zeynep con un invito a cena. Durante l'incontro, la donna scatterà una foto a Cagatay e Halitcan.

Asuman, invece, crederà che Zehra e suo marito siano in crisi. La donna proporrà alla figlia del defunto Halit di prendere in gestione l'Avocado bar.

Successivamente Emir provocherà un equivoco con un biglietto romantico, facendo irritare Suat. Poco dopo si scoprirà che il destinatario del messaggio era la sua dipendente.

Infine Cenk incontrerà casualmente Yildiz e se ne innamorerà perdutamente.

L'Argun Holding in profonda difficoltà

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda ad inizio agosto su Canale 5, l'Argun Holdig ha attraversato un momento di profonda difficoltà in seguito alla scomparsa di Halit.

Per risollevare le sorti dell'azienda, Mert ha avanzato la proposta di una fusione con la Kuyu Holding, diretta dal facoltoso uomo d'affari Hasan Ali, conosciuto come il "Presidente".

Sahika, a questo punto, ha stretto un'alleanza con Mert, mettendo Ender con le spalle al muro. I due sono riusciti a costringere la donna a sottoscrivere l'accordo. La darklady ha chiesto al marito di Zehra un favore in cambio del suo aiuto con la sua ex cognata.