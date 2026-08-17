Hayden Panettiere, la star statunitense nota per i suoi ruoli nelle celebri serie televisive ‘Heroes’ e ‘Nashville’, è scomparsa all’età di 36 anni. La notizia del decesso, le cui cause non sono state rese note, è stata confermata dal padre Skip Panettiere e dal suo agente. L’attrice lascia la figlia Kaya Evdokia Klitschko, nata nel 2014 dalla relazione con l’ex pugile Volodymyr Klyčko. La famiglia ha espresso profonda tristezza per la perdita, ricordando Hayden come una presenza luminosa e una forza della natura che portava amore e gioia a chiunque l’avesse conosciuta o seguita sullo schermo.

Una carriera precoce e il successo internazionale

Nata a Palisades nel 1989, Hayden Panettiere aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo giovanissima, a soli undici mesi, con un’apparizione in uno spot pubblicitario. Da bambina, recitò in popolari soap opera come ‘Una vita da vivere’ e ‘Sentieri’, per poi debuttare al cinema nel 1998. Nel corso degli anni, prese parte a numerosi film e serie televisive, tra cui ‘Ally McBeal’, ‘Malcolm’ e ‘Law & Order - Unità vittime speciali’. Il successo internazionale arrivò nel 2006 con il ruolo di Claire Bennet, la cheerleader dotata di poteri sovrannaturali, nella serie cult ‘Heroes’, interpretazione che le valse anche tre Teen Choice Awards.

Il trionfo in ‘Nashville’ e le sfide personali

Tra il 2012 e il 2018, Panettiere fu protagonista della serie ‘Nashville’, dove interpretò una giovane e talentosa cantante country. In questa produzione, dimostrò anche le sue doti canore, incidendo diversi brani che raggiunsero le classifiche di settore. Per la sua performance, ricevette due nomination ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista. Oltre ai successi professionali, Hayden affrontò momenti difficili nella sua vita personale, tra cui la depressione post-partum e problemi di dipendenza. Temi che raccontò pubblicamente e nella sua autobiografia. Nel 2015, scelse di entrare in riabilitazione per affrontare queste sfide.

L'eredità e il ricordo familiare

L’attrice aveva un fratello minore, Jansen Panettiere, anch’egli attore, scomparso nel 2023. Hayden Panettiere lascia un segno indelebile nel panorama televisivo e cinematografico internazionale, grazie a una carriera iniziata in tenera età e a ruoli che hanno saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo, consolidando la sua immagine come una delle figure più riconoscibili della sua generazione.