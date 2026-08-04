Giovanni Grazioso ha avuto un percorso turbolento a Temptation Island con l'ormai ex fidanzata Sabrina Soussi. Infatti, praticamente ogni giorno durante la sua permanenza nel villaggio dei fidanzati ha visto video di Sabrina e dell'avvicinamento al tentatore Lory. Una volta usciti, le troppe critiche a Sabrina, hanno portato Giovanni a lanciare un messaggio in sua difesa.

Le parole di Giovanni

Nella giornata di ieri Giovanni Grazioso ha pubblicato un lungo video attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale in cui ha difeso la sua ex fidanzata Sabrina Soussi.

Giovanni ha detto: "Esco da una storia importantissima in cui ho messo tutto il mio cuore e per me adesso non è facile reagire e costruirmi la mia vita. L’unica cosa che chiedo è di considerare che dall’altra parte c’è una ragazza di 23 anni che mi ha dato tanto e merita rispetto. Ci vuole rispetto perché parliamo di un programma televisivo. Sabrina ha fatto le sue scelte e ha avuto il coraggio di mettersi in gioco. Capisco le critiche ma ci vuole un limite perché io ho letto troppa cattiveria. Vergognatevi, Sabrina ha 23 anni, lasciatela vivere in serenità. Se volete pugnalare qualcuno, fatelo con me".

In molti hanno apprezzato l'intervento del ragazzo, che è ciò che avrebbe anche dovuto fare Cristian Mascolino con Soraya Sabetta ma che non ha fatto.

Altri, invece, lo hanno visto come una presa di posizione tardiva, avendo anche notato che in una storia su Instagram Giovanni aveva mostrato una frase poco carina su Sabrina che gli aveva scritto un fan su un foglio.

Il percorso di Giovanni e Sabrina

Visto l'avvicinamento tra Sabrina e Lory, Giovanni ha avuto forti reazioni, chiedendo anche per due volte il falò di confronto anticipato, essendo intenzionato a porre fine alla sua relazione. Ma per ben due volte Sabrina ha rifiutato la richiesta del suo confronto, facendolo restare nel programma a rimuginare su ciò che ha visto. Giovanni però non si è perso d'animo, avvicinandosi alla single Elisa, e scatenando la gelosia della stessa Sabrina.

Alla terza richiesta di falò di confronto anticipato i due si sono trovati davanti a Filippo Bisciglia, decidendo di uscire da soli.

E nel mese dopo la situazione non è migliorata, visto che Giovanni e Sabrina si sono scontrati non trovando un punto d'incontro. Una volta usciti da Temptation Island, Sabrina si è trovata travolta dalle critiche, decidendo di difendersi pubblicamente spiegando le sue ragioni.