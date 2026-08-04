Soraya Sabetta, da quando è iniziata l'ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia che si è conclusa lo scorso mercoledì 29 luglio, è sostanzialmente nell'occhio del ciclone. Ma - dice - di non aver avuto alcun ripensamento e di non voler tornare indietro.

Le critiche a Soraya

Soraya è stata molto criticata per come ha trattato l'ormai ex fidanzato Cristian Mascolino davanti al single Dimitri Hristov e a tutta Italia.

Come se non bastasse, la ragazza ha discusso per due volte con Cristian, ovvero durante il falò di confronto anticipato e nel mese successivo, uscendo separata da lui.

Soraya è crollata in lacrime quando ha scoperto che il ragazzo si stesse frequentando con la tentatrice Nicole, accusandolo di non aver avuto rispetto per la loro relazione e dicendogliene di tutti i colori.

Ma, una volta tornata sui social, ha fatto un passo indietro, dando ragione agli utenti quando dicono che Cristian è meraviglioso.

E così queste parole sono sembrate una sorta di pentimento di Soraya, che è parsa avere dei ripensamenti.

In merito a ciò, la ragazza si è esposta pubblicamente dando la sua versione e dicendo la sua verità.

Soraya Sabetta spiega cosa intendesse dire su Cristian Mascolino

Soraya Sabetta, vedendo che in molti hanno pensato che le sue ultime dichiarazioni su Cristian Mascolino sembrassero una sorta di ripensamento o un tentativo di ripulirsi l'immagine, ha voluto dire la sua in merito in maniera piuttosto decisa, come è suo solito fare.

E così ha rivelato che non si tratta di nessun ripensamento o dietrofront, ma ha voluto soltanto parlare della sua persona e di quello che pensa di Cristian a livello personale. "Quando dico di Cristian che è meraviglioso non parlo di nessun ripensamento, è una descrizione della sua persona, di quello che penso di lui a livello PERSONALE, non relazionale. Rimango coerente con ogni mia scelta, ma questo non vuol dire che devo per forza odiare Cristian o pensare male di lui. Ripeto: non mi sarei mai fidanzata con una persona che non stimo a livello di valori e personalità. Ripeto: questo NON VUOL DIRE che ho ripensamenti".

Gli utenti come al solito si sono divisi nei suoi confronti, tra chi crede a questa versione di Soraya e chi invece pensa che abbia fatto tutto ciò non con il cuore, ma per rimediare a dei suoi errori durante il programma per non attirare più critiche e accuse feroci su di sé.