Sabrina Soussi ha avuto un percorso fatto di molti alti e bassi nell'ultima edizione di Temptation Island.

Infatti, avendo partecipato insieme al fidanzato Giovanni Grazioso per capire se è l'uomo giusto da avere al suo fianco per pianificare il proprio futuro dopo sei anni di relazione, si è messa molto in gioco nel villaggio delle fidanzate.

E così si è avvicinata fisicamente al tentatore Lory, chiedendogli addirittura più volte il bacio e di andare in bagno, dove non sarebbero stati ripresi dalle telecamere di Temptation Island.

Il single le ha concesso un bacio sotto le coperte, arrabbiandosi quando la ragazza si è tirata indietro dicendo che si trattava solo di uno sfioramento di labbra.

E poi ha rifiutato di andare in bagno o a nascondersi, volendo fare le cose alla luce del sole.

Giovanni, dopo tutti i video visti sull'avvicinamento della fidanzata al tentatore, ha chiesto per ben due volte il falò di confronto anticipato, subendo però una delusione, visto che in entrambi i casi Sabrina ha rifiutato.

Ma al terzo tentativo di confronto i due si sono trovati faccia a faccia di fronte a Filippo Bisciglia, con Giovanni che inizialmente si è alzato e se ne è andato, per poi essere riportato al falò, convinto dal conduttore.

E, durante il confronto, si sono rinfacciati i video che hanno visto, con Sabrina che non è rimasta contenta dell'avvicinamento del fidanzato alla single Elisa.

I due, alla fine, sono usciti separati, confermando la scelta anche al mese dopo, con un tentativo di chiarimento che non si è concluso nel migliore dei modi.

Lo sfogo di Sabrina dopo Temptation Island

Sabrina Soussi, dopo le tante critiche e insulti che ha ricevuto a seguito del suo burrascoso e discusso percorso a Temptation Island, ha deciso di intervenire sui social.

E così la ragazza ha detto di meritare rispetto e comprensione, dato che molte persone non sanno il trascorso con Giovanni, ma nonostante ciò si permettono di giudicare.

Inoltre, Sabrina ha rivelato di non volere la compassione, pietà o di convincere tutti a pensarla come lei, ma di trattarla come una persona con la propria storia e dignità, dicendosi ferita per tutte le cose che ha letto sui social nei giorni seguenti alla messa in onda delle puntate.