‘Wich?’, la più importante associazione di consumatori del Regno Unito, ha presentato il proprio report annuale sulle migliori e peggiori compagnie di volo del 2019. British Airways, American Airlines e Ryanair risultano tra le peggiori aerolinee in base alle esperienze dei viaggiatori. Il sondaggio è stato condotto su oltre 6.500 passeggeri che hanno valutato ogni aspetto della propria esperienza di viaggio, compresi servizio clienti, qualità di cibo e bevande servito in volo ed esperienza d’imbarco.

Nel questionario le aerolinee venivano suddivise per voli a lungo raggio e voli a corto raggio.

Le compagnie aeree peggiori

Per il sesto anno consecutivo Ryanair ottiene il peggior risultato in termini di voti tra tutte le aziende prese in considerazione. I clienti hanno infatti dato a Ryanair [VIDEO] una sola “stella”, ovvero il punteggio più basso possibile, per quasi tutte le categorie considerate: imbarco, confort dei posti a sedere, qualità di cibo e bevande, servizio clienti e ambiente di cabina.

L’unica area nella quale Ryanair non ha ricevuto il voto più basso è stata “rapporto qualità/prezzo”, da sempre dichiarato punto di forza della compagnia di voli low-cost, che però ha ricevuto soltanto 2 stelle.

Appena poco sopra Ryanair si trova British Airways, che ha subito un drastico calo di consensi nelle valutazioni dei clienti. Nel 2015 i britannici erano al top nella categoria “voli a corto raggio”, ma quest’ anno, secondo quanto riportano i dati di ‘Whitch?’, British Airways si posiziona tra le aziende peggiori per quanto riguarda il gradimento di cibo e bevande, comfort e rapporto qualità/prezzo sia per quanto riguarda i voli a lungo raggio che per quelli a corto raggio. Mentre alcuni clienti criticano la qualità del cibo servito altri passeggeri si lamentano di non aver neppure avuto la possibilità di assaggiarlo, visto che spesso i trolley rimangono sprovvisti di vivande prima di raggiungere la coda dell’ aereo.

Per quanto riguarda i Viaggi lunghi spicca l’ultimo posto di American Airlines, con soli 46 intervistati su 100 ad aver espresso il proprio apprezzamento. Al primo posto si trova invece la Singapore Airlines con l’84% del gradimento da parte degli intervistati.

La risposta delle aziende

Un comunicato stampa della British riporta: “I dati in nostro possesso mostrano invece che la soddisfazione dei nostri clienti è cresciuta e continua ad aumentare, in quanto abbiamo investito 6 miliardi e mezzo di sterline in nuovi aeroplani, cibo, nuove accomodazioni e nuove tecnologie. Offriamo ai nostri clienti la scelta delle cabine per il proprio volo, salotti per i viaggiatori in business class e cibo gratis per tutti i voli a lungo raggio”. Un portavoce della American Airlines ha invece dichiarato alla CNN: "American Airlines ha molto a cuore il feedback dei propri clienti, siamo quindi rimasti estremamente delusi dal sondaggio condotto da ‘Which?’, che comunque si basa sull’esperienza di un numero esiguo di persone".

La classifica completa

Questa è la classifica risultante dal sondaggio. Le posizioni vanno dalla compagnia migliore (in cima) a quella peggiore (in fondo)

Voli a lungo raggio:

Singapore Airlines Qatar Airways Emirates Virgin Atlantic KLM Air Transat Thai Airways Delta Airlines Tui Airways Qantas United Airlines Air Canada Etihad Airways British Airways American Airlines

Voli a corto raggio