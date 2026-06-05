Pollica, in provincia di Salerno, ha conquistato il primo posto nella guida “Il mare più bello 2026” di Legambiente e Touring Club Italiano, confermando la costa salernitana come eccellenza tra le località balneari campane.

Oltre a Pollica, anche Castellabate e San Giovanni a Piro, tutte in provincia di Salerno, hanno ottenuto l'ambita certificazione delle Cinque Vele. Questo prestigioso sigillo premia l'impegno di queste comunità nella promozione di un turismo sostenibile e di una gestione ambientale attenta, dimostrando una risposta concreta alle sfide poste dalla crisi climatica.

La Campania, leader nei "Comuni amici delle tartarughe marine"

Nel 2026, la Campania si distingue come la regione con il maggior numero di “Comuni amici delle tartarughe marine”, primeggiando con venticinque località aderenti, contro diciannove della Calabria e sedici della Puglia.

Questo importante protocollo d’intesa, promosso da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest, è segnalato nella guida con il simbolo della testuggine, a sottolineare l'impegno nella tutela della biodiversità marina.

Riconoscimento speciale per Bacoli e il suo impegno costiero

Tra le quattro menzioni speciali introdotte per la prima volta nella guida in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, spicca il riconoscimento attribuito a Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli (Napoli).

Il primo cittadino è stato premiato per le sue iniziative contro le occupazioni abusive del demanio marittimo e per l'efficace opera di recupero e rigenerazione della fascia costiera del comune, un esempio virtuoso di tutela del territorio.

Questi importanti riconoscimenti consolidano il ruolo delle località salernitane e campane nella promozione di un turismo responsabile e nella salvaguardia del prezioso patrimonio costiero, elementi fondamentali per uno sviluppo armonico e sostenibile.