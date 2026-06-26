La Costa d'Avorio ha ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026, dopo aver sconfitto Curacao con il punteggio di 2-0. L'incontro, valido per il terzo turno della fase a gironi, si è disputato il 25 giugno 2026 nella città di Filadelfia, segnando un passo decisivo per la squadra africana nel prestigioso torneo mondiale.

Entrambe le reti che hanno determinato il risultato e il passaggio del turno sono state messe a segno da Nicolas Pepe. Il primo gol è arrivato al 7' del primo tempo, mentre la seconda marcatura è stata realizzata al 17' della ripresa.

Questa doppietta ha permesso alla formazione ivoriana di consolidare il proprio percorso, mentre ha sancito l'eliminazione di Curacao dalla competizione.

Dettagli dell'incontro e prestazioni sul campo

Nel corso della partita, la Costa d'Avorio ha mostrato una notevole solidità e un controllo efficace del gioco, gestendo le dinamiche dell'incontro con determinazione. Nicolas Pepe si è distinto come il protagonista assoluto, grazie alle sue due realizzazioni che hanno deciso le sorti della sfida. La squadra caraibica di Curacao, pur esibendo grande combattività e cercando di sorprendere gli avversari con azioni di contropiede, non è riuscita a trovare la via del gol, concludendo così il proprio percorso nel torneo senza poter ribaltare il punteggio.

Il percorso della Costa d'Avorio verso la fase a eliminazione diretta

Con questa vittoria fondamentale, la Costa d'Avorio si è assicurata l'accesso alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. L'evento, ospitato nello stadio di Filadelfia, ha visto la squadra africana imporsi con merito, lasciando a Curacao l'amaro in bocca per un'eliminazione sancita da un doppio svantaggio che si è rivelato insormontabile. La qualificazione rappresenta un traguardo significativo per la squadra ivoriana, che ora si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovato slancio e fiducia.