Il Comune di Castelsaraceno, una perla territoriale incastonata nella provincia di Potenza, ha ricevuto un importante attestato di stima e supporto. Il sindaco di Lauria, Gianni Pittella, ha infatti dichiarato il proprio convinto sostegno alla candidatura del borgo lucano per il prestigioso riconoscimento di "Best Tourism Villages", un'iniziativa promossa dall'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO).

L'iniziativa internazionale mira a valorizzare i piccoli borghi che si distinguono per il loro impegno concreto nella promozione di un turismo rurale autentico e per l'adozione di modelli di sviluppo sostenibile.

Attraverso una nota ufficiale, il sindaco Pittella ha espresso il suo pieno appoggio, sottolineando con forza il valore strategico di questa candidatura non solo per Castelsaraceno, ma per l'intero territorio della Basilicata.

"La candidatura di Castelsaraceno rappresenta un'opportunità straordinaria per tutta la Basilicata di mettere in evidenza le sue inestimabili eccellenze paesaggistiche, culturali e ambientali", ha affermato il primo cittadino di Lauria. Il riconoscimento "Best Tourism Villages" è assegnato annualmente dall'UNWTO a quelle comunità che dimostrano una spiccata capacità di promuovere un turismo attento alla sostenibilità ambientale, all'inclusione sociale e alla valorizzazione profonda delle risorse locali, trasformando il potenziale in concrete opportunità di crescita.

Castelsaraceno: un modello di sviluppo sostenibile

Castelsaraceno, un affascinante comune situato nella provincia di Potenza, si è distinto negli ultimi anni per una serie di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Il borgo è celebre, tra le altre cose, per ospitare il ponte tibetano più lungo del mondo, un'attrazione che ha saputo coniugare l'innovazione turistica con il rispetto per l'ambiente circostante. L'inserimento del paese tra i borghi che puntano con decisione su un modello di sviluppo turistico sostenibile testimonia una visione a lungo termine e un impegno costante.

La candidatura al programma "Best Tourism Villages" rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nella strategia di promozione del territorio.

Castelsaraceno è già riconosciuto per la sua profonda attenzione alla tutela ambientale e per la capacità di offrire ai visitatori esperienze autentiche e immersive, lontane dal turismo di massa e più vicine all'identità del luogo.

Il programma "Best Tourism Villages" dell'UNWTO

Il programma "Best Tourism Villages" dell'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite è stato ideato con l'obiettivo fondamentale di riconoscere e premiare i villaggi rurali che si distinguono per la loro esemplare capacità di preservare le tradizioni locali, promuovere attivamente l'inclusione sociale e garantire una rigorosa sostenibilità ambientale. Questo riconoscimento, assegnato annualmente a livello internazionale, offre ai piccoli centri un'opportunità unica di ottenere visibilità globale e di attrarre sostegno per le loro iniziative di sviluppo locale.

I criteri di selezione adottati dall'UNWTO sono rigorosi e comprendono la qualità complessiva dell'offerta turistica, l'efficacia delle politiche di tutela del patrimonio culturale e naturale, e l'impegno tangibile verso modelli di crescita sostenibile. L'obiettivo è individuare e celebrare quei borghi che incarnano al meglio l'equilibrio tra sviluppo turistico e conservazione delle proprie peculiarità, fungendo da esempio virtuoso a livello mondiale.