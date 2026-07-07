Il sindaco di Lauria, Gianni Pittella, ha ufficialmente annunciato il suo convinto sostegno alla candidatura di Castelsaraceno per l'ambito riconoscimento di "Best Tourism Villages", un'iniziativa di portata globale promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questo prestigioso programma internazionale è stato concepito con l'obiettivo primario di valorizzare e mettere in luce i piccoli centri che si distinguono in modo esemplare per la loro offerta turistica sostenibile e per l'impegno costante nella tutela e nella promozione del proprio inestimabile patrimonio culturale e naturale.

L'appoggio di Pittella: una spinta strategica per il turismo lucano

Gianni Pittella ha voluto sottolineare con forza l'importanza strategica e le profonde implicazioni di questa candidatura, non solo per il comune di Castelsaraceno, ma per l'intero territorio lucano. Ha evidenziato come Castelsaraceno rappresenti un modello virtuoso e un esempio concreto di come sia possibile valorizzare le risorse locali in maniera efficace e promuovere un turismo pienamente rispettoso dell'ambiente e delle sue specificità. Il sindaco ha riaffermato il suo appoggio incondizionato, dichiarando esplicitamente: "Sosteniamo con convinzione la candidatura di Castelsaraceno, che rappresenta un modello di sviluppo turistico sostenibile e di tutela delle tradizioni".

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio e ambizioso programma di azioni volte a rafforzare in maniera significativa la presenza e la visibilità della Basilicata nel competitivo panorama turistico internazionale, puntando sulla sua autenticità e sulla qualità intrinseca della sua offerta.

"Best Tourism Villages": un faro sulla sostenibilità e l'identità locale

Il riconoscimento "Best Tourism Villages", ideato e promosso con autorevolezza dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, è specificamente indirizzato ai borghi e ai piccoli centri che dimostrano una straordinaria capacità di integrare armoniosamente il turismo con i principi fondamentali della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'attenta valorizzazione delle proprie identità locali e tradizioni.

Castelsaraceno, un suggestivo comune situato nella provincia di Potenza, è rinomato per il suo eccezionale patrimonio naturale, che include paesaggi mozzafiato e biodiversità, e per le numerose iniziative innovative volte a promuovere il territorio attraverso attività immersive legate alla natura incontaminata e alle tradizioni più autentiche e radicate del luogo.

La partecipazione di Castelsaraceno a questa selezione internazionale non è solo un onore, ma rappresenta una significativa e concreta opportunità per accrescere ulteriormente la visibilità del borgo e, di riflesso, dell'intera area della Basilicata. L'obiettivo primario è quello di mettere in risalto un modello di turismo che sia profondamente attento e sensibile all'ambiente circostante e alla ricchezza culturale.

L'iniziativa ha già riscosso un ampio e trasversale consenso tra gli amministratori locali e gli operatori del settore turistico, i quali vedono in questo potenziale e prestigioso riconoscimento una concreta occasione per stimolare uno sviluppo sostenibile e duraturo del territorio, capace di generare benefici a lungo termine per la comunità e per l'ambiente.