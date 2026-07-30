È stata presentata il 30 luglio 2026 a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, la nuova guida "La costa dei Trabocchi", edita dal Touring Club Italiano per la collana Territori. Il volume è il risultato di una proficua collaborazione tra la Regione Abruzzo e il Gal Costa dei Trabocchi, con l'obiettivo primario di valorizzare e promuovere l'intera area della costa teatina, con un focus specifico sul tratto che si estende da Francavilla al Mare a San Salvo, nella provincia di Chieti.

Durante l'evento, Francesco Di Filippo, dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione Abruzzo, ha sottolineato l'importanza strategica del progetto.

Di Filippo ha spiegato che il Gal, attraverso una strategia approvata e finanziata dalla Regione, ha dato vita a un prodotto editoriale che trascende la semplice promozione, configurandosi come un vero e proprio strumento di "sistema e sviluppo locale". La guida, ha aggiunto, mira a creare una connessione virtuosa tra la costa e l'entroterra, in linea con la missione fondamentale del Gal.

La guida: contenuti, visione e sviluppo del territorio

Roberto Di Vincenzo, presidente del Gal Costa dei Trabocchi, ha illustrato come la guida narri la Costa dei Trabocchi nella sua completezza, rappresentando il culmine di un lavoro iniziato nel 2016 con l'avvio della costruzione della destinazione turistica.

Di Vincenzo ha lanciato un chiaro messaggio: "Con la guida lanciamo anche un altro messaggio al territorio, cioè che è necessario farla diventare una destinazione matura: dobbiamo lavorare di più insieme, lavorare meglio sui prezzi e sui servizi, perché una destinazione, per consolidarsi e diventare internazionale, deve avere tante caratteristiche che questa costa ancora non ha".

Nonostante le sfide, sono stati evidenziati numerosi progressi significativi negli ultimi anni, tra cui la realizzazione della Via Verde, l'implementazione di 300 chilometri di percorsi ciclabili, l'iniziativa 'Trabocchi Mob' per la mobilità dolce, l'incremento dei carri portabiciclette sui treni, e la nascita di nuove strutture per il noleggio di biciclette e servizi dedicati al turismo sostenibile.

Luciano Mornacchi, direttore commerciale di Touring Editore, ha ribadito che il progetto editoriale è frutto di un'intensa collaborazione con il Gal Costa dei Trabocchi, inserendosi in un più ampio disegno di valorizzazione territoriale. La guida sarà disponibile in tutte le librerie italiane a partire dalla settimana successiva alla sua presentazione.

Appuntamenti pubblici per scoprire la Costa dei Trabocchi

Per celebrare l'uscita della guida, il Gal Costa dei Trabocchi ha organizzato un ciclo di incontri aperti al pubblico. Il primo appuntamento si è tenuto il 30 luglio a Francavilla al Mare, presso il Foyer di Palazzo Sirena. Seguiranno due eventi il 31 luglio: a Ortona, nella Sala Eden del Comune, e a San Salvo Marina, presso il Giardino Nakubenda, Cala del Golfo.

Il ruolo del Gal e il progetto "Colline dei Trabocchi"

Il Gal Costa dei Trabocchi si configura come un attore chiave per lo sviluppo integrato e sostenibile dell'area, connettendo la costa e l'entroterra. Tra le iniziative promosse dal Gal spicca il progetto 'Colline dei Trabocchi', che ha portato all'installazione di totem informativi nei comuni di Scerni, Monteodorisio, Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina. Questi totem, dotati di QR code, offrono a residenti e visitatori un accesso immediato a contenuti digitali dettagliati su itinerari, storia, natura, cultura e tradizioni locali, arricchendo l'esperienza di scoperta del territorio.

L'obiettivo comune delle amministrazioni locali e del Gal è quello di forgiare un'offerta turistica coesa e integrata, che sappia unire la costa all'entroterra.

Si punta a promuovere un turismo lento, sostenibile ed esperienziale, valorizzando appieno il ricco patrimonio naturale, storico e culturale che caratterizza sia la Costa dei Trabocchi sia le sue affascinanti colline.