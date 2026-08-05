Nel mese di luglio 2026, La Spezia ha stabilito un nuovo record di presenze turistiche, superando le 131.000 notti trascorse nelle strutture ricettive. Questo dato segna un incremento del 5,6% rispetto alle 124.000 notti registrate nel luglio 2025, evidenziando un momento eccezionale per il turismo locale. Le informazioni provengono dall'imposta di soggiorno comunale, che copre alberghi e strutture extralberghiere (appartamenti, affittacamere, bed & breakfast). Sono escluse categorie quali trasfertisti, minori di 14 anni e soggiorni superiori a cinque notti.

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha sottolineato come il record di luglio si aggiunga ai successi di maggio e giugno, confermando La Spezia come destinazione turistica consolidata. La città attrae visitatori italiani e stranieri tutto l'anno, generando importanti benefici economici e occupazionali. Questo trend positivo riflette l'efficacia delle politiche di promozione turistica.

Monitoraggio e crescita del settore

Il monitoraggio delle presenze si basa sulle dichiarazioni delle strutture ricettive soggette all'imposta di soggiorno. Questo sistema offre un quadro dettagliato dell'afflusso turistico, includendo alberghi ed extralberghiero. L'esclusione di specifiche categorie permette un'analisi focalizzata sul turismo primario, fornendo dati utili per la pianificazione strategica.

La crescita di luglio si inserisce in una fase di costante incremento del turismo a La Spezia. Già a giugno 2026, la città aveva registrato un aumento del 13% delle presenze rispetto a giugno 2025. Questo slancio continuo, con visitatori italiani e stranieri in aumento, rafforza il ruolo di rilievo di La Spezia nel turismo nazionale, consolidando la sua posizione e contribuendo all'economia locale.