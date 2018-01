Pubblicità

Il calciomercato è alle porte e cominciano a scatenarsi tutte le voci che riguardano i movimenti dell'Inter nella sessione di gennaio. I nerazzurri, dopo una prima parte di stagione dove hanno recitato un ruolo da assoluti protagonisti, stanno attraversando un momento di preoccupante flessione. Le tre sconfitte consecutive (due in campionato e una nel derby di Coppa Italia contro il Milan) hanno lasciato delle ferite aperte, che soltanto un'inversione di tendenza potrebbero mitigare. Intanto, però, i dirigenti del club di proprietà della Suning hanno già buttato un occhio al mercato, con l'obiettivo di migliorare la competitività della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Trattative Inter, Chiesa nel mirino

L'Inter tornerà in campo questa sera nell'anticipo della ventesima giornata: ad attenderla ci sarà la Fiorentina dell'ex tecnico Stefano Pioli. Proprio nella formazione viola milita un giovane calciatore che ha già gli occhi di mezza Europa puntati addosso: Federico Chiesa. L'attaccante esterno classe '97 ha stregato Spalletti [VIDEO]per la sua classe abbinata a forza fisica e duttilità tattica. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, però, la società toscana non avrebbe nessuna intenzione di lasciar partire Chiesa già a gennaio. Tutti i discorsi allora saranno presumibilmente rimandati al calciomercato che si aprirà a giugno. Sul giocatore c'è la serrata corte anche del Napoli, che ha già provato ad aprire un colloquio con i Della Valle.

Calciomercato, scambio di attaccanti tra Inter e Real Madrid?

Intanto il #Real Madrid, fresco Campione del Mondo e bi-Campione d'Europa in carica, non si accontenta delle tante stelle a disposizione di Zinedine Zidane. Un vecchio pallino di Florentino Perez è Mauro #Icardi, ormai capitano e uomo immagine dell'Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il club madrileno vorrebbe puntare forte sul centravanti argentino già in questa sessione [VIDEO], offrendo come contropartita tecnica Karim Benzema. Icardi ha firmato un contratto con i nerazzurri che prevede una clausola rescissoria da 110 milioni di euro, esercitabile però solamente nei primi 15 giorni di luglio. La società meneghina è tranquilla per gennaio, ma già il mese prossimo è in programma un incontro con gli agenti del giocatore per rinnovare il contratto (in scadenza nel 2021) per ritoccare ingaggio e importo della clausola. #Calciomercato Inter