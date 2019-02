Annuncio

Nel pieno della foresta amazzonica è stata ritrovata una giovane balena morta. Ci si domanda come possa essere arrivata sin lì, e l'ipotesi di un'inondazione potrebbe spiegare solo in parte l'enigma, dal momento che in questo periodo dell'anno le balene dovrebbero essere vicine a tutt'altre zone costiere.

Un fatto simile era già avvenuto in passato, quando era stata ritrovata una balena a Santarem, a una distanza di ben 1000 chilometri dall'oceano.

Il mistero della balena spiaggiata nella foresta

Un gruppo ecologista di volontari non poteva credere ai propri occhi quando ha fatto il ritrovamento: una balena morta nel bel mezzo della foresta amazzonica. Tutto è accaduto in Brasile, sull'Isola del Marajo del Rio delle Amazzoni, ad alcuni chilometri di distanza dalla foce del fiume.

Questa è una zona poco frequentata dal turismo, e dunque ancora ricca e rigogliosa di animali e vegetazione. La presenza di una balena a una tale distanza dall'Oceano Atlantico crea però un'enigma non da poco, e gli esperti non riescono a spiegarsi come l'animale sia potuto arrivare sin lì.

Gli esperti faticano a spiegarsi come la balena sia potuta arrivare in quel luogo

Ad indagare sull'assurdo ritrovamento sono stati i biologi dell'Istituto Bicho d'Agua. Costoro hanno subito compreso che si trattava di una giovane balena, di circa un anno di età. Dal momento che il cetaceo dista oltre venti metri dalla spiaggia più vicina, gli esperti non riescono a comprendere come possa essersi spinto sin lì.

Hanno dunque prelevato alcuni campioni: essi saranno necessari per comprendere come la balena è morta.

Anche l'ipotesi di una violenta marea che potrebbe aver trascinato l'animale sino all'interno della foresta, spiegherebbe solo in parte il mistero. Questa infatti è la costa settentrionale del Brasile, ma in questi mesi, solitamente, i cetacei si trovano a Bahia, sulla costa nord-orientale. Per il momento si può ipotizzare soltanto che il cetaceo, ancora non adulto, si sia perso mentre era in viaggio verso nord assieme alla madre.

Non è però la prima volta che avviene un simile evento misterioso. Nel 2007 ci fu infatti una situazione ancor più inspiegabile. Allora venne ritrovata una balena di 5 metri e mezzo nella città di Santarem.

Questo centro abitato si trova a ben 1000 chilometri di distanza dall'Oceano, una distanza inspiegabile in termini di inondazioni o maree.