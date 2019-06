Estate rovente in questi ultimi giorni di giugno con temperature che oggi, venerdì 28 giugno 2019, arriveranno a sfiorare ben quaranta gradi centigradi in diverse città della penisola. Da domani, però, il caldo e l'afa potrebbero offrire una breve tregua agli italiani con temperature che non saranno superiore ai 35. Merito o colpa dell'anti-ciclone nord-africano che in questi giorni ha 'colpito' numerosi paesi dell'Europa centro-occidentale, portando con se' il suo carico di aria davvero torrida, la cui origine deriva dal deserto del Sahara.

Nelle prossime ore, dunque, così come previsto e annunciato dagli esperti studiosi di metereologia, ci aspettano giornate piene di sole: temperature bollenti che toccheranno il massimo livello nella giornata odierna: si prospetta che in Italia la colonnina di mercurio sarà compresa tra i 32 e i 38 gradi centigradi, raggiungendo addirittura i 40° in alcune città, in particolare nelle regioni del nord (Alessandria, Vercelli, Milano) e sul litorale del versante tirrenico della Penisola (Pistoia, Terni, Roma).

Il meteo di oggi, venerdì 28 giugno

La giornata dell'ultimo venerdì di giugno sarà comunque estremamente soleggiata, sebbene vada segnalato un lieve incremento delle instabilità climatiche limitato ad alcuni rilievi montuosi del Bel Paese, dove vi saranno annuvolamenti locali con qualche possibilità di lievi precipitazioni a carattere temporalesco, prevalentemente lungo la catena montuosa dell'Appennino centrale. Al termine della giornata odierna, inizierà un flusso di aria più secca e fresca, proveniente dai monti Balcani, che durante le ore della notte causerà un abbassamento climatico sul litorale adriatico delle regioni del nord Italia, con valori che non dovrebbero superare i 33/34 gradi.

Temperature lievemente in calo nei prossimi giorni

Il meteo, quindi, sembra aver decisamente superato alcuni storici record a livello di temperature, perlomeno per quanto concerne il primo mese estivo di giugno. Sbagliano anche coloro che hanno la speranza di trovare refrigerio e sollievo dalla calura durante le ore notturne: il caldo, infatti, si farà più afoso e, neanche al calar del sole, darà una tregua agli italiani. La colonnina di mercurio - anche di notte - non scenderà mai al di sotto dei 25°C.

Un miglioramento delle condizioni climatiche di arsura e afa è atteso solamente per il fine settimana. Tra sabato 29 e domenica 30 giugno, infatti, si prevede un lieve abbassamento termico, con temperature medie che saranno ancora una volta superiori alle medie climatiche, ma con valori che in linea generale saranno contenuti intorno ai 34°C.