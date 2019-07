Quella che è appena iniziata si prevede una settimana piuttosto rovente sul fronte meteorologico. Infatti, secondo gli ultimi bollettini che i centri meteo hanno diffuso, una fortissima ondata di caldo sta per colpire il nostro Paese e in generale tutta l'Europa settentrionale. Tale situazione è dovuta alla risalita dell'anticiclone africano, che già da oggi farà sentire i suoi effetti sul nostro territorio nazionale.

Le temperature comunque aumenteranno sensibilmente nei prossimi giorni, quando saranno possibili anche picchi di 40 gradi, soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Secondo i meteorologi quella che sta arrivando è l'ondata di calore più forte di tutta l'estate.

Clima afoso

A rendere ulteriormente più insopportabile il caldo sarà la costante presenza dell'afa, anche nelle ore notturne, dove si potranno raggiungere anche temperature di 25 gradi.

Precisiamo che non tutto il nostro Paese sarà investito dalle temperature roventi, infatti i massimi si registreranno soprattutto nelle zone a nord ovest del nostro Paese. Tra le città più calde ci saranno Firenze, Ferrara, Pavia, Verona, Alessandria e la stessa Milano. Inoltre, l'area adriatica del centro - sud, così come riferisce il sito de Il Meteo, avrà valori di temperature più bassi di qualche grado rispetto a quelli che si registreranno in molte parti della penisola.

In montagna, anche ad altezze elevate, oltre i mille metri, le temperature saranno roventi, con punte anche di 30 gradi. Ad esempio, proprio l'Alto Adige sarà una delle regioni più calde, unitamente a tutto il settentrione, come già detto in precedenza. Anche le aree interne della Sardegna faranno registrare valori piuttosto alti, che comunque non faranno registrare i picchi della precedente ondata di caldo di giugno.

Caldo a Londra con punte di 35 gradi

E non andrà bene neanche all'estero, in quanto l'Inghilterra, insieme alla Spagna e alla Francia, sarà tra le nazioni più colpite dal caldo proveniente dall'Africa. Londra si prepara ad affrontare temperature elevatissime, con punte che toccheranno anche i 35 gradi durante il giorno. Secondo quanto riferisce SkyTg24, sulle sue pagine online, a Parigi si potrebbero toccare anche i 41 gradi.

La situazione meteo è comunque costantemente seguita dal centro nazionale. I consigli da seguire durante questa ondata di caldo sono, come sempre, quelli di non uscire nelle ore più calde della giornata e soprattutto bere tanta acqua, evitando sostanze a base di alcol, le quali possono aumentare la sensazione di fastidio dovuta al calore. Presto le temperature dovrebbero tornare sui valori del periodo.