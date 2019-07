Siamo giunti oramai alla metà del mese di luglio, ed essendo in piena estate, non ci si può che aspettare e delle temperature in linea con le medie stagionali. Infatti, le Previsioni meteo per i giorni che verranno, in particolare per il weekend di sabato 20 e domenica 21 luglio, lasciano presagire un aumento importante delle temperature, del caldo e dell'afa un po' su tutto il territorio italiano.

Questo clima rovente, però, potrebbe addirittura aumentare a partire da lunedì 22 luglio, quando l'anticiclone africano potrebbe irrompere sulla penisola italiana e portare un'ulteriore fase rovente, con punte massime che potrebbero toccare addirittura i quaranta gradi in diverse zone del nostro territorio. Andando con ordine, l'alta pressione di origine africana dovrebbe investire buona parte dell'Europa sud-occidentale e dunque anche la penisola italiana.

Previsioni meteorologiche nei giorni 20 e 21 luglio: aumentano le temperature

Di conseguenza, ci sarà senz'altro un miglioramento della stabilità atmosferica e anche i valori termici dovrebbe innalzarsi progressivamente. Se nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 luglio il clima dovrebbe essere in linea con le medie del periodo, le temperature, infatti, già nel corso del weekend dovrebbero attestarsi valori decisamente più elevati.

Nella giornata di sabato 20 luglio, tutto il Paese sarà investito dal bel tempo, da Nord a Sud senza grosse distinzioni, anche se nel corso del pomeriggio potrebbe esserci un aumento dell'instabilità sulle Alpi, che potrebbe causare dei possibili temporali. La pressione termica sarà piuttosto elevata, ma ad una situazione tutto sommato accettabile e gradevole.

Da domenica 21 luglio, invece, la situazione potrebbe cominciare a cambiare in maniera drastica: sul versante tirrenico e su Sicilia e Sardegna le temperature potrebbero toccare addirittura i trentacinque gradi.

Previsioni meteo: da lunedì 22 luglio è in arrivo l'anticiclone africano, picchi di 40 gradi

Come già detto, però, sarà soltanto il preludio al gran caldo perché l'anticiclone africano si fionderà sul territorio italiano a partire da lunedì 22 luglio. Gradualmente si dovrebbe assistere ad un aumento importante delle temperature con punte massime di quaranta gradi soprattutto nelle zone della Sardegna, della Toscana, dell'Umbria e su gran parte del territorio della Pianura Padana.

Al Nord, inoltre, anche il tasso di umidità dovrebbe salire notevolmente.

Questa che arriverà potrebbe essere la fase più duratura e calda della stagione estiva, anche se è leciti attendersi dei periodi di questo tipo anche nel mese di agosto che è in procinto di arrivare.