Risparmiare sull'energia specie in questi giorni di quarantena casalinga. A fornire strumenti di risparmio energetico per i cittadini scende in campo anche uno dei più grandi enti di ricerca italiani come l'Enea con un innovativo info-reality sulla efficienza energetica. Il tutto sulla pagina Facebook dell'ente di ricerca.

Un appuntamento con il risparmio energia da non perdere, in particolare in questi giorni di quarantena generalizzata a causa dell'emergenza coronavirus in atto, ogni martedì e giovedì a partire dalle ore 11 e fino alle 11:45.

Risparmio energia: dieci video-appuntamenti online

Parte domani 31 marzo in diretta la serie di info-reality L'Italia in classe A ideata dall'Enea con il Ministero dello Sviluppo Economico con dieci video-appuntamenti dedicati all'efficientamento energetico. Si tratta di una iniziativa che vuole formare ed informare sia l'ampio mondo scolastico che le famiglie sul risparmio dell'energia.

In ogni video-appuntamento in programma il martedì e giovedì sulla pagina Facebook Enea verrà illustrato un caso di eccellenza Made in Italy per indicare le modalità di risparmio energetico e i risultati che si possono ottenere, mantenendo un comportamento virtuoso, in termini di risparmio sulle bollette.

Una pratica "alla portata di tutti" dicono dall'Enea, che ha inoltre un benefico effetto anche sulla salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.

Risparmio energia: appuntamento online con i trailer

Ogni puntata dell'info-reality vede come protagonisti persone che in vari ambiti hanno apportato sistemi di efficientamento energetico. Dagli amministratori di condominio alle scuole, dalle grandi fabbriche ai musei, dagli ospedali ai supermercati.

Tutti uniti all'insegna di un obiettivo: risparmiare energia.

L'info-reality è articolato come un trailer nel quale un giornalista ed un ricercatore Enea, come in ogni giallo che si rispetti, si muovono per la soluzione del caso. Si lavora sul territorio con i protagonisti reali della vicenda. Il primo episodio che verrà messo in onda domani 31 marzo è girato a Roma e si intitola la sfida del supercondominio. Il giornalista Marco Gisotti, assieme al ricercatore dell'Enea Antonio Disi, conducono gli spettatori nelle sale della caldaia del grande condominio romano nel quartiere Flaminio.

Accompagnano lo spettatore, inoltre, nelle case degli abitanti raccogliendo le testimonianze dirette di tutti coloro che si sono impegnati nella sfida del risparmio energetico. L'info-reality oltre che in diretta Facebook potrà essere consultato anche sulla pagina ufficiale della campagna Italia in classe A.

Risparmio energia: l'info-reality racconta eccellenze italiane

Si annunciano molto interessanti anche gli altri episodi dell'info-reality sul risparmio energetico. L'episodio tre, ad esempio, riporterà le soluzioni adottate per il risparmio dell'energia nella Reggia di Venaria di Torino, mentre il quarto episodio tratterà delle soluzioni di efficientamento energetico introdotte nel grande aeroporto intercontinentale di Fiumicino.

Molto interessanti anche i temi dell'ottava puntata con la illustrazione delle soluzioni di risparmio di energia adottate in un grande supermercato a Formigine, in provincia di Modena, e dell'ultima puntata della serie che si dipanerà come un giallo in una grande fabbrica che produce acciaio. L'iniziativa dell'Enea, che tra l'altro gestisce l'intero sistema delle detrazioni fiscali, si rivela al passo con i tempi sollecitando il passaggio ad una società sempre meno energivora.