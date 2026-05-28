Una svolta cruciale per i progetti di bonifica ambientale in Italia è stata annunciata il 28 maggio 2026, durante il Green Med Expo & Symposium e gli Stati Generali dell’Ambiente, tenutisi alla Stazione Marittima di Napoli. Il generale Giuseppe Vadalà, commissario straordinario di governo per le bonifiche, ha evidenziato la possibilità di integrare fondi privati nei complessi interventi di risanamento, in particolare per l'area di Bagnoli. Questa iniziativa è stata definita "una cosa importante" non solo per il territorio campano, ma per l'intera nazione, aprendo nuove prospettive per la riqualificazione di siti contaminati.

Il generale Vadalà ha ricordato che sono attualmente in corso ben trenta interventi di bonifica in aree estese e di importanza strategica. Tra queste figurano località come Giugliano, Calvi Risorta, Pianura, Acerra e Aversa. Ad Aversa, in particolare, è in atto un processo di ricaratterizzazione del terreno destinato alla costruzione di una futura pista di atletica, un esempio concreto dell'impegno volto a garantire una riqualificazione ambientale completa e duratura.

L'ingresso dei fondi privati e la visione per il Mezzogiorno

L'introduzione di capitali privati nei progetti di bonifica rappresenta, secondo il generale Vadalà, una svolta significativa e un passo fondamentale verso la transizione ecologica.

L'area di Bagnoli è stata emblematicamente definita "il simbolo" di questo processo, che mira a ridisegnare il futuro del Mezzogiorno attraverso il recupero ambientale. L'avvio dei trenta cantieri menzionati, distribuiti in zone come Giugliano, Calvi Risorta, Pianura, Acerra e Aversa, testimonia l'ampiezza degli interventi mirati a restituire sicurezza e vivibilità ai territori colpiti da inquinamento.

Il piano di bonifica per Bagnoli: risorse e tempistiche

Per quanto riguarda l'ex area siderurgica di Bagnoli, il subcommissario Dino Falconio ha fornito dettagli precisi sugli stanziamenti e le tempistiche. È stato confermato un investimento complessivo di un miliardo e 218 milioni di euro, con fondi previsti fino al 2029.

Le procedure per l'affidamento delle gare sono state completate con successo e le imprese incaricate sono già state individuate. Questo avanzamento è il risultato di una "perfetta sinergia istituzionale", un elemento chiave per la gestione efficace di un progetto di tale portata e complessità, che promette di trasformare radicalmente uno dei siti più critici del panorama nazionale.