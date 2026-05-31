Parigi ha visto la fine improvvisa dell’ondata di calore che ha interessato la capitale francese e i suoi dintorni per circa una settimana. In sole ventiquattro ore, il termometro ha registrato un calo significativo di undici gradi, passando da una massima di trentaquattro a ventitré gradi. La città si è risvegliata sotto un cielo grigio e ventoso, con l’arrivo di piogge sparse destinate ad aumentare nei prossimi giorni.

Il Calo Repentino delle Temperature a Parigi

La variazione climatica è stata particolarmente marcata. L’Île-de-France aveva sperimentato una delle ondate di caldo più intense mai registrate per il mese di maggio, con temperature che avevano localmente superato i trentaquattro gradi.

Le notti, caratterizzate da valori superiori ai venti gradi e definite "notti tropicali", avevano contribuito ad aumentare la fatica tra i residenti.

Revoca dell'Allerta e Previsioni Future

A seguito di questo cambiamento, Météo France ha revocato l’allerta arancione per la canicola su tutto il territorio francese. Le aree precedentemente interessate, tra cui Parigi, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, sono tornate a uno stato di normalità nella mattinata del 31 maggio. Le previsioni per la settimana indicano un lunedì ancora mite, con massime fino a venticinque gradi. Da martedì, è attesa una nuova e più marcata diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai diciannove gradi, accompagnate da piogge e temporali sparsi.

Il tempo si manterrà fresco e nuvoloso fino a giovedì, mentre il fine settimana successivo vedrà un graduale ritorno del sole e un rialzo delle temperature, tra i ventidue e i ventiquattro gradi.

Un Caldo Eccezionale nella Storia Recente

L’episodio di caldo appena concluso ha interessato oltre la metà del territorio francese, con temperature che hanno superato le medie stagionali di dieci-quindici gradi. L’intensità di questa ondata di calore ha superato quella delle grandi ondate di fine maggio 1922, a lungo considerate un riferimento storico per la regione.