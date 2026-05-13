Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha posto l'accento sul ruolo cruciale della popolazione nel contrasto al fenomeno dei roghi che affliggono la Terra dei Fuochi. L'intervento è avvenuto il 13 maggio 2026, durante un incontro in cui il prefetto ha evidenziato come la stretta collaborazione tra le istituzioni e i cittadini sia un elemento fondamentale per affrontare le complesse criticità ambientali che caratterizzano il territorio.

Nel corso dell'incontro, di Bari ha dichiarato che la popolazione residente nella Terra dei Fuochi si dimostra costantemente "attenta e propositiva" rispetto alle iniziative messe in campo per il contrasto ai roghi e alle attività illecite connesse allo smaltimento dei rifiuti.

Il prefetto ha inoltre ribadito con forza l'importanza di una sinergia efficace tra enti locali, forze dell'ordine e la cittadinanza per conseguire risultati concreti e duraturi nella lotta all'inquinamento ambientale.

Il ruolo attivo di istituzioni e cittadinanza

Durante la riunione, è stata sottolineata l'inderogabile necessità di mantenere elevata l'attenzione sul fenomeno dei roghi tossici e di promuovere attivamente una cultura della legalità e della tutela ambientale. Il Prefetto di Bari ha ricordato che i progressi significativi ottenuti negli ultimi anni sono stati resi possibili grazie a una crescente e consapevole partecipazione della comunità locale, la quale segnala tempestivamente episodi sospetti e collabora fattivamente con le autorità competenti.

La Terra dei Fuochi, un'area geografica estesa tra le province di Napoli e Caserta, è da tempo al centro di un'intensa attenzione a causa della persistente presenza di roghi illegali di rifiuti, spesso di natura tossica, che generano gravi danni all'ambiente e alla salute dei cittadini. Le istituzioni proseguono il loro impegno per rafforzare i controlli, prevenire nuove illegalità e sensibilizzare la popolazione sull'importanza cruciale del rispetto delle regole per la salvaguardia del proprio territorio.

Terra dei Fuochi: contesto, problematiche e interventi

La Terra dei Fuochi identifica una specifica zona, prevalentemente situata tra le province di Napoli e Caserta, tristemente nota per il diffuso fenomeno dei roghi di rifiuti, sovente caratterizzati da materiali tossici.

Questa area è oggetto di continui e mirati interventi istituzionali, finalizzati a contrastare le attività illecite di smaltimento e a promuovere un'ampia opera di risanamento ambientale. Le iniziative intraprese coinvolgono in modo coordinato le forze dell'ordine, gli enti locali e i cittadini, con il preciso obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e di tutelare la salute pubblica.

Il Prefetto di Napoli ha ribadito con fermezza che la collaborazione tra istituzioni e popolazione rappresenta una delle risorse più preziose e strategiche per affrontare le complesse sfide della Terra dei Fuochi. Ha quindi invitato tutti a mantenere alta la vigilanza e a continuare a segnalare con prontezza ogni comportamento sospetto, contribuendo così attivamente alla salvaguardia del territorio e al benessere della collettività.