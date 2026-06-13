A Salerno è ripartito, per il terzo anno consecutivo, il servizio Spazzamare, gestito da Salerno Pulita. L'iniziativa mira alla salvaguardia dell'ambiente marino e al decoro delle spiagge cittadine. La presentazione ufficiale, tenutasi il 13 giugno con il sindaco Vincenzo De Luca, ha sottolineato l'importanza del servizio in vista della stagione balneare.

Il sindaco De Luca ha definito il servizio un'azione di civiltà, confermando che il Comune di Salerno lo promuove per il terzo anno. Il programma Spazzamare sarà operativo dal 13 giugno al 21 settembre, coprendo l'intera stagione estiva, periodo di massimo afflusso turistico e balneare.

Dettagli operativi e segnalazioni

Il mezzo Spazzamare opererà nei giorni feriali dalle 10:00 alle 15:00. Nel fine settimana (venerdì, sabato e domenica), l'orario sarà esteso dalle 10:00 alle 18:00. Per una pulizia costante ed efficace delle acque costiere, è disponibile una linea WhatsApp dedicata per segnalazioni da parte di cittadini e stabilimenti balneari.

L'amministrazione comunale, come precisato dal sindaco, sta verificando gli sbocchi sulle spiagge per i bagnanti, per assicurare condizioni di sicurezza ottimali. Nonostante difficoltà dovute a lavori in corso, l'impegno è massimo per garantire una stagione balneare di alta qualità, con particolare attenzione alla pulizia del mare e alla valorizzazione dell'economia marittima.

L'impegno di Salerno Pulita per l'ambiente

Salerno Pulita, società partecipata del Comune, è centrale nella gestione dei servizi di igiene urbana e ambientale. Le sue attività includono raccolta differenziata, pulizia di strade e spiagge, e iniziative specifiche come il servizio Spazzamare. Quest'ultimo è fondamentale per la tutela dell'ecosistema marino e per promuovere pratiche sostenibili tra residenti e turisti.

L'obiettivo primario di Spazzamare è mantenere elevati standard di pulizia delle acque e delle spiagge. Ciò contribuisce a migliorare la qualità della vita dei residenti e a rafforzare l'attrattività turistica di Salerno durante la stagione estiva.