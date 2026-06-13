Il cotone, da sempre simbolo di comfort e naturalità, sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Dietro la t-shirt che indossiamo ogni giorno si nasconde una filiera sotto pressione: cambiamenti climatici, consumo idrico elevatissimo e nuove normative internazionali stanno ridefinendo il futuro di questa fibra. E mentre la domanda cresce, la disponibilità di cotone “vergine” non è più scontata.

Il cotone ottima qualità prezzo

Tecnicamente il cotone è una fibra rinnovabile, perché deriva da una pianta coltivabile. Ma questo non significa che sia inesauribile.

Le nuove normative europee e statunitensi stanno infatti spingendo l’industria verso l’uso di cotone riciclato, proprio perché l’approvvigionamento basato solo su materiale vergine sta diventando insostenibile. Le regole in arrivo richiederanno soglie minime di contenuto riciclato, spesso dal 20% in su, per accedere ai principali mercati globali .

Il motivo è semplice: produrre cotone vergine richiede enormi quantità di acqua e suolo, e le coltivazioni sono vulnerabili a siccità e instabilità climatica. Per questo, pur essendo coltivabile, il cotone è considerato a rischio di stress produttivo.

Usa, il maggior esportatore mondiale di cotone

Secondo i dati più recenti del mercato globale, la leadership dell’export rimane saldamente in mano agli Stati Uniti, che dominano la filiera internazionale grazie a produzioni su larga scala e infrastrutture consolidate.

La concentrazione manifatturiera in Asia, invece, riguarda soprattutto la trasformazione e il riciclo, non l’export di fibra grezza .

Il cotone si può riciclare? Sì, e sta diventando obbligatorio

Il riciclo del cotone non solo è possibile, ma sta diventando uno standard industriale.

Come funziona il riciclo

Riciclo meccanico : gli scarti tessili vengono sfilacciati e trasformati in nuove fibre.

Riciclo chimico: tecnologie avanzate permettono di rigenerare la fibra con qualità sempre più vicina al cotone vergine.

Il mercato del cotone riciclato valeva 0,21 miliardi di dollari nel 2026 e crescerà fino a 0,3 miliardi entro il 2035, con un CAGR del 3,72% . Il riciclo tessile complessivo, invece, è un settore molto più grande: 7,25 miliardi di dollari nel 2026, destinati a salire a 11,39 miliardi entro il 2031 .

L’Europa accelera

La nuova direttiva europea sui rifiuti tessili introduce la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR): chi produce abbigliamento dovrà occuparsi anche del suo fine vita, favorendo raccolta, riuso e riciclo. L’obiettivo è ridurre l’uso di materie prime vergini e creare una filiera circolare .

Dal denim al cotone rigenerato: la rivoluzione è già iniziata

Il riciclo post-consumo sta cambiando l’industria: denim, cotone e poliestere vengono recuperati da capi usati e trasformati in nuovi filati di qualità comparabile ai materiali vergini, ma con un impatto ambientale molto inferiore.