La Regione Campania ha diramato un'allerta per ondate di calore che interesseranno il territorio nei prossimi giorni. L'avviso, diffuso il 27 giugno 2026, pone l'attenzione in particolare sulle aree urbane e sulle zone interne, dove si prevede un significativo innalzamento delle temperature.

Le previsioni indicano che i valori termici potranno superare le medie stagionali, raggiungendo picchi elevati. Queste condizioni sono destinate a creare un grave disagio fisico, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione. Tra queste rientrano gli anziani, i bambini e le persone affette da patologie croniche, per i quali l'esposizione al calore può comportare seri rischi per la salute.

L'ondata di calore è attesa persistere per diversi giorni consecutivi, richiedendo una vigilanza costante.

Consigli e Misure di Prevenzione

Claudia Zabatta, dirigente della Protezione Civile regionale, ha esortato la cittadinanza a mantenere la massima attenzione e ad adottare comportamenti prudenti per mitigare i rischi associati alle alte temperature. "È fondamentale evitare l'esposizione prolungata al sole durante le ore più calde della giornata", ha sottolineato Zabatta, "mantenere una corretta idratazione e prestare particolare assistenza alle persone più fragili della nostra comunità".

Ulteriori indicazioni comprendono la raccomandazione di limitare le attività fisiche all'aperto nelle ore centrali della giornata, preferendo le prime ore del mattino o la sera.

Si consiglia inoltre di indossare abiti leggeri e traspiranti e di non lasciare mai, per nessun motivo, persone o animali all'interno di veicoli parcheggiati, anche per brevi periodi, a causa del rapido e pericoloso aumento della temperatura interna. Le autorità locali sono state sollecitate a implementare specifiche misure di prevenzione e supporto per le categorie considerate a maggior rischio.

Il Ruolo Cruciale della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania si conferma l'ente di riferimento per la gestione delle emergenze e per la prevenzione dei rischi naturali e ambientali che possono colpire il territorio regionale. Le sue funzioni essenziali includono la diffusione di allerte meteo tempestive, la pianificazione dettagliata delle operazioni di soccorso e la promozione attiva di campagne informative volte a garantire la sicurezza e la consapevolezza della popolazione.

L'ente opera in stretta sinergia e coordinamento con le amministrazioni comunali e con le altre strutture operative presenti sul territorio. Questo approccio collaborativo è volto ad assicurare una risposta rapida ed efficace in caso di eventi avversi. La Protezione Civile regionale si impegna a fornire aggiornamenti costanti attraverso i propri canali ufficiali, invitando tutti i cittadini a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite per ridurre al minimo i rischi e affrontare al meglio l'emergenza calore.