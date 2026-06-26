La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di criticità per ondate di calore, valido dalle ore 08:00 di sabato 27 giugno fino alle ore 20:00 di lunedì 29 giugno. L'allerta interessa i comuni a rischio elevato e moderato delle province di Benevento e Caserta.

Le temperature supereranno di 5–6 °C i valori medi stagionali, con elevata umidità. Lungo la costa, il tasso di umidità potrà superare il 60–70% nella notte tra sabato e domenica, raggiungendo oltre il 70–80% nella notte tra domenica e lunedì, in condizioni di scarsa ventilazione.

Dettagli sulle previsioni e l'afa

Le giornate di sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 giugno saranno le più intense di questa ondata di calore. Causato dallo spostamento sull'Italia del nucleo più rovente dell'alta pressione subtropicale, il fenomeno porterà a un ulteriore e significativo aumento delle temperature. Se in alcune aree d'Italia i valori termici potranno superare i 40°C, in Campania si attende comunque un notevole incremento rispetto alle medie stagionali.

L'afa sarà particolarmente intensa, rendendo difficoltoso il riposo notturno. Le temperature minime, infatti, potrebbero non scendere sotto i 25–27°C, configurando "notti super tropicali".

Raccomandazioni e prevenzione

La Protezione Civile raccomanda di non uscire nelle ore più calde, evitando esposizione al sole, attività all'aperto e spostamenti in auto.

Particolare attenzione è richiesta per cardiopatici, anziani, bambini e soggetti a rischio. Consigliabile mantenere ambienti arieggiati, idratarsi costantemente e curare gli animali domestici. Le autorità locali devono mantenere attive le procedure di vigilanza e assistenza per la popolazione fragile.