È stata presentata a Napoli la terza edizione di “Chi Tene ‘O Mare: conoscere per proteggere”, la campagna volta a sensibilizzare cittadini e turisti sulla tutela dell’ambiente marino-costiero. L’iniziativa è promossa congiuntamente dall’Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie, dall’Assessorato alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione Civile e da Arpa Campania.

Testimonial d’eccezione di questa edizione sono il campione mondiale di wingfoil Ernesto De Amicis, il cantautore Andrea Sannino e il duo comico Arteteca. Attraverso spot dedicati, diffusi sul sito istituzionale e sui canali social del Comune di Napoli, mirano a veicolare messaggi di rispetto per il mare.

Un esempio significativo è il video in cui De Amicis raccoglie una bottiglia di plastica dalle acque di Napoli, un gesto simbolico per sottolineare l’importanza di non abbandonare i rifiuti e di preservare il patrimonio ambientale costiero.

Il Coinvolgimento Istituzionale e Scolastico

Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato figure istituzionali di rilievo: l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano, l’assessore alle Infrastrutture, ai Trasporti e alla Protezione Civile con delega al Mare Edoardo Cosenza, la capo di staff del Sindaco Angela Cammarota (coordinatrice della campagna), il direttore generale di Arpa Campania Stefano Sorvino e Antonietta Portarapillo, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Ferdinando Russo”, capofila della rete napoletana delle Blue Schools.

Un ruolo attivo nella campagna è svolto dagli studenti della rete delle Blue Schools, che realizzeranno brevi video in collaborazione con Arpa Campania presso “Mappatella Beach” e la spiaggia di San Giovanni a Teduccio. Questi contributi, insieme ai messaggi dei testimonial, costituiscono un invito diretto alla cittadinanza a prendersi cura del mare, promuovendo buone pratiche e scoraggiando comportamenti dannosi come l’abbandono dei rifiuti.

La rete napoletana delle Blue Schools include gli istituti comprensivi “Ferdinando Russo”, “Madonna Assunta”, “Moscati - D’Acquisto”, “Nicolini - Di Giacomo”, “Villa Fleurent”, “Palasciano”, “Pertini - Don Guanella”, “Scherillo - Pirandello - Svevo”, “Gigante Neghelli”, “G.

Falcone”, il circolo didattico “Quarati” e la scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga”.

L'Importanza della Tutela Marina

Gli obiettivi della campagna sono chiari: diffondere comportamenti responsabili tra chi frequenta le spiagge e il mare di Napoli. L’assessora Striano ha evidenziato come “questi ragazzini ci aiutano a capire quanto sia importante il mare e come fare per proteggerlo”. L’assessore Cosenza ha ribadito l’impegno per “rendere fruibili le spiagge e il mare”, aggiungendo che “tutto questo, però, non basta perché è brutto avere delle spiagge disponibili e poi ritrovarsi in un mare di rifiuti”.

Sulla qualità delle acque di balneazione, il direttore generale di Arpa Campania, Stefano Sorvino, ha affermato che è “in graduale ma significativo miglioramento”.

Ha inoltre precisato che il mare è “continuamente monitorato dall’Arpac” e che “i dati sono buoni e in taluni casi eccellenti”, ma ha ammonito che ciò “non significa che debba calare il livello di attenzione da parte degli operatori e di tutta la comunità che deve tutelare questa risorsa primaria”.