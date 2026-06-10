A Eboli, in provincia di Salerno, l'impegno contro l'abbandono dei rifiuti ha portato a risultati significativi: ben 1.245 verbali sono stati elevati in soli nove mesi. Questa intensa attività di controllo è stata resa possibile grazie all'implementazione di 21 fototrappole attive, strumenti cruciali per monitorare le aree più vulnerabili e individuare i responsabili degli illeciti ambientali.

L'amministrazione comunale ha diffuso il bilancio dettagliato delle operazioni condotte nel periodo di riferimento, evidenziando come l'utilizzo delle fototrappole si sia rivelato un deterrente efficace e un mezzo indispensabile per l'identificazione dei trasgressori.

Le sanzioni sono state comminate sia a singoli cittadini che a diverse imprese, tutti colpevoli di non aver rispettato le normative vigenti in materia di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti. Il Comune ha ribadito con fermezza che «il contrasto all'abbandono dei rifiuti rappresenta una priorità assoluta per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica».

L'Efficacia delle Fototrappole nel Controllo Territoriale

Le 21 fototrappole sono state strategicamente posizionate in punti nevralgici del territorio comunale. La scelta delle ubicazioni è avvenuta sulla base di un'attenta analisi delle segnalazioni ricevute e dell'esperienza pratica accumulata dagli operatori sul campo.

Questi dispositivi all'avanguardia sono in grado di registrare immagini e video di alta qualità, fornendo così prove inconfutabili e fondamentali per l'identificazione e la successiva sanzione dei trasgressori. L'incremento notevole delle sanzioni registrato rispetto agli anni precedenti è direttamente attribuibile alla provata efficacia di questi strumenti tecnologici, che hanno rivoluzionato le metodologie di sorveglianza.

Prospettive Future e Collaborazione Cittadina

L'amministrazione di Eboli ha assicurato che l'attività di monitoraggio e controllo proseguirà con la stessa intensità anche nei mesi a venire. Parallelamente, sono in fase di valutazione ulteriori iniziative e strategie volte a rafforzare ulteriormente la sorveglianza del territorio e a prevenire nuovi illeciti.

L'obiettivo primario è quello di ottenere una drastica riduzione del fenomeno dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, contribuendo così a un significativo miglioramento della qualità dell'ambiente, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Il Comune ha lanciato un appello alla cittadinanza, invitandola a una collaborazione attiva e a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento illecito. Viene sottolineato che il rispetto delle regole è un pilastro insostituibile per garantire una convivenza civile e armoniosa all'interno della comunità.