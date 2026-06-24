Il Ministero della Salute ha diramato un'allerta significativa per le prossime giornate: venerdì 28 giugno, ben diciassette città italiane saranno classificate con il bollino rosso, il massimo livello di allerta previsto per le intense ondate di calore. Questo incremento, che segna un aumento rispetto ai giorni precedenti, coinvolge numerosi centri urbani, estendendosi su gran parte del territorio nazionale e indicando una situazione di crescente criticità.

Le città interessate da questa elevata soglia di rischio includono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Il bollino rosso non è un semplice avviso, ma rappresenta un'indicazione chiara di rischio elevato per la salute di tutta la popolazione, e non solo per le categorie tradizionalmente considerate più vulnerabili come bambini, anziani o persone con patologie preesistenti.

Allerta caldo: raccomandazioni e misure preventive

Il Ministero della Salute ha ribadito con forza che l'emissione del bollino rosso avviene quando le previsioni meteorologiche indicano condizioni capaci di generare effetti negativi significativi sulla salute dell'intera popolazione. Per affrontare al meglio queste giornate di caldo estremo, sono state diramate precise raccomandazioni. È fondamentale evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore più calde della giornata, generalmente tra le 11 e le 18.

Altrettanto cruciale è mantenere una corretta idratazione, bevendo abbondantemente acqua e liquidi, anche in assenza di sete. Si invita inoltre a prestare una particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, come i bambini piccoli, gli anziani e gli individui affetti da patologie croniche, che sono maggiormente esposti ai pericoli delle alte temperature. Il bollettino sulle ondate di calore, strumento essenziale di prevenzione, viene aggiornato quotidianamente e offre indicazioni dettagliate e specifiche per ogni città interessata dall'allerta.

Il sistema nazionale di monitoraggio delle ondate di calore

Per supportare i cittadini e le istituzioni nella gestione delle emergenze legate al caldo, il Ministero della Salute gestisce un articolato sistema di monitoraggio.

Attraverso il proprio portale ufficiale, vengono pubblicati con regolarità i bollettini sulle ondate di calore, strumenti vitali per la prevenzione e l'informazione pubblica. Questo sistema di allerta è strutturato su tre livelli distinti: il bollino verde, che indica condizioni di normalità; il bollino giallo, che segnala una pre-allerta o condizioni che richiedono attenzione; e infine il bollino rosso, che, come evidenziato, rappresenta il massimo livello di rischio per la salute pubblica. L'elaborazione di questi bollettini si basa su un'attenta analisi delle previsioni meteorologiche e sull'incrocio con i dati sanitari raccolti in tempo reale nelle principali città italiane, garantendo così un quadro aggiornato e affidabile della situazione.