Un nuovo studio internazionale ha rivelato che nell'ultimo decennio il tasso di aumento della temperatura globale è raddoppiato rispetto ai decenni precedenti. La ricerca, pubblicata il 24 giugno 2026, coinvolge scienziati di diversi paesi e si basa sull'analisi di dati climatici mondiali, offrendo un quadro aggiornato del riscaldamento globale.

Risultati chiave e l'accelerazione termica

I dettagli dello studio mostrano un incremento significativo: il tasso di aumento della temperatura media globale è passato da 0,18 gradi Celsius per decennio (1970-2010) a 0,36 gradi Celsius per decennio nell'ultimo periodo.

Questo dato conferma una netta accelerazione nel riscaldamento del pianeta. Il 2023, inoltre, è stato uno degli anni più caldi mai registrati, con temperature che hanno superato la media storica in molte regioni, indicando una tendenza preoccupante.

Implicazioni e l'appello all'azione

Gli scienziati coinvolti hanno dichiarato che "l'aumento così rapido della temperatura globale rappresenta una sfida senza precedenti per la società e l'ambiente". Il rapporto evidenzia l'urgenza di azioni immediate per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Lo studio analizza anche le cause di questa accelerazione: l'incremento delle emissioni di gas serra e la diminuzione della capacità di oceani e foreste di assorbire anidride carbonica, fattori che intensificano il fenomeno.

Questo lavoro si inserisce negli sforzi internazionali per monitorare e comprendere l'evoluzione del clima terrestre, fornendo elementi cruciali per la valutazione delle politiche ambientali e per lo sviluppo di strategie di adattamento.