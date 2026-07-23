Sono stati avviati i lavori di sfalcio delle arginature e la manutenzione della cassa di espansione del torrente Belbo, un'infrastruttura idraulica di fondamentale importanza inaugurata nel 2008. Questi interventi mirano a rafforzare la sicurezza idraulica e la protezione dei territori dei comuni di Canelli e Santo Stefano Belbo. L'iniziativa, che accelera sui controlli per la sicurezza del fiume Belbo, è stata disposta attraverso un ordine di servizio congiunto, firmato dal dirigente dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AiPo) per il Piemonte Orientale, Luca Franzi, e dal direttore dell'Agenzia, Gianluca Zanichelli.

Le operazioni in corso si inseriscono organicamente nell'ambito di un più ampio accordo quadro dedicato alla cura e alla gestione del reticolo idraulico della zona. L'obiettivo primario di queste attività è duplice: garantire un costante controllo dell'integrità dell'infrastruttura e assicurare il suo corretto esercizio. La cassa di espansione, infatti, è riconosciuta come un'opera di primaria importanza per la sicurezza idraulica locale, e la sua manutenzione regolare è ritenuta indispensabile per preservarne la piena funzionalità nel tempo.

Gestione e convenzioni in fase di definizione

La gestione operativa di queste cruciali attività procede in attesa della formalizzazione di una nuova convenzione tra AiPo e il Comune di Canelli.

Questo accordo definirà in dettaglio le future attività manutentive e le procedure relative al servizio di piena. Nonostante l'attesa, i lavori sono stati prontamente avviati per mantenere le strutture in condizioni ottimali, prevenendo potenziali criticità. L'Agenzia, tuttavia, evidenzia una crescente preoccupazione riguardo alla necessità di una verifica approfondita sull'entità dei finanziamenti dedicati a tali interventi. Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un significativo aumento dei costi, rendendo la pianificazione economica adeguata un elemento sempre più centrale per poter continuare a garantire efficacemente la sicurezza idraulica del territorio.

Il ruolo strategico dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po

L'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AiPo) si conferma l'ente di riferimento e responsabile per la gestione, manutenzione e controllo delle infrastrutture idrauliche nelle aree di sua competenza, inclusa la regione del Piemonte Orientale. L'azione di AiPo è orientata a garantire la sicurezza idraulica, a promuovere la prevenzione del rischio idrogeologico e a tutelare attivamente il territorio. Questo avviene attraverso un'attenta programmazione di interventi specifici e la stipula di accordi strategici con le diverse amministrazioni locali, consolidando il proprio impegno per la salvaguardia ambientale e la protezione delle comunità.