La possibile realizzazione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni nel territorio del Comune di Baschi, in provincia di Terni, sarà al centro di un'interrogazione presentata dal consigliere regionale Nilo Arcudi (Tp-Uc). L'esponente di Umbria Civica chiede un approfondimento istituzionale sul progetto e sulle sue eventuali ricadute sul territorio.

La richiesta di trasparenza

"Le notizie emerse in queste ore in merito alla possibile realizzazione di un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni nel territorio del Comune di Baschi meritano la massima attenzione e richiedono un immediato approfondimento istituzionale", dichiara Arcudi.

Il consigliere regionale ribadisce il sostegno alla transizione energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma sottolinea la necessità di programmare interventi di questa portata con criteri di trasparenza, equilibrio e attraverso il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle comunità interessate.

"Umbria Civica sostiene convintamente la transizione energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Proprio per questo riteniamo che interventi di tale portata debbano essere programmati con criteri di trasparenza, equilibrio e pieno coinvolgimento delle istituzioni locali e delle comunità interessate".

Secondo Arcudi, nel caso di progetti capaci di interessare decine di ettari di territorio agricolo è necessario che ogni fase del procedimento sia chiara e accessibile ai cittadini.

L'interrogazione alla Regione e il confronto sul territorio

L'interrogazione alla Giunta regionale sarà finalizzata a chiarire lo stato dell'iter autorizzativo, le caratteristiche del progetto, le superfici coinvolte, i pareri già acquisiti e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione energetica regionale e con gli strumenti di tutela del paesaggio e del consumo di suolo.

"Nei prossimi giorni mi recherò inoltre a Baschi per incontrare gli amministratori comunali, i cittadini, le associazioni e le realtà del territorio, così da acquisire direttamente ogni elemento utile e valutare eventuali ulteriori iniziative istituzionali", annuncia Arcudi.

"La transizione ecologica rappresenta una grande opportunità e va sostenuta con convinzione.

Ma proprio per questo deve procedere insieme alla tutela del paesaggio, alla salvaguardia del suolo agricolo e al rispetto delle comunità locali. È fondamentale che scelte di tale portata siano assunte con la massima trasparenza, attraverso un confronto aperto con i territori e senza che le comunità locali siano messe di fronte a decisioni già prese".

Arcudi conclude ribadendo l'impegno di Umbria Civica a vigilare affinché sviluppo, sostenibilità e partecipazione procedano insieme, nel rispetto dell'identità e delle caratteristiche dei territori.