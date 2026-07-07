Le associazioni di Taranto hanno lanciato un appello affinché la città non sia più considerata una "terra di sacrificio". L'iniziativa, presentata il 7 luglio 2026, ha coinvolto numerose realtà locali impegnate nella tutela ambientale e nella promozione di un nuovo modellodi sviluppo. Hanno sottolineato la necessità di superare il paradigma che vede Taranto subire le conseguenze di scelte industriali e politiche che hanno inciso profondamente sulla salute e sulla qualità della vita.

Durante la presentazione, i rappresentanti delle associazioni hanno evidenziato il prezzo elevato pagato dalla città in termini di impatti ambientali e sanitari, chiedendo un cambio di rotta che ponga al centro la salute pubblica e la giustizia ambientale.

"Taranto non può più essere considerata una terra di sacrificio", hanno dichiarato i promotori, invitando le istituzioni a sostenere un processo di riconversione e rigenerazione. Hanno richiamato l'attenzione sul ruolo attivo e sulla necessità di garantire partecipazione e trasparenza nelle scelte future.

Richieste e priorità delle associazioni

Le associazioni hanno chiesto politiche concrete per la bonifica dei siti contaminati, la tutela della salute e la promozione di attività economiche sostenibili. Tra le priorità figurano la riconversione delle aree industriali, la valorizzazione delle risorse naturali e culturali e il rafforzamento dei servizi sociali. L'appello è stato rivolto alle istituzioni locali, regionali e nazionali, affinché si assumano la responsabilità di avviare un percorso condiviso e partecipato per il rilancio di Taranto.

Le associazioni hanno sottolineato l'importanza di una visione di lungo periodo che superi la logica delle "zone di sacrificio" e promuova un modello di sviluppo fondato su diritti, salute e giustizia sociale. Hanno invitato la cittadinanza a unirsi nella richiesta di un cambiamento reale, evidenziando che solo la partecipazione attiva potrà costruire un futuro diverso per la città.

Taranto: il concetto di "zona di sacrificio"

Il concetto di "zone di sacrificio" descrive territori che, come Taranto, hanno subito gravi conseguenze ambientali e sociali da scelte produttive e industriali. La città, secondo le associazioni, è un esempio emblematico di come la crisi socio-ecologica abbia colpito il Sud Italia, rendendo necessario un ripensamento delle politiche di sviluppo e maggiore attenzione alle comunità. Le associazioni hanno ribadito la richiesta di un nuovo orizzonte di liberazione per Taranto, fondato sulla giustizia ambientale e sulla centralità della salute pubblica.