La terza edizione della Festa delle Alpi – Fête des Alpes si terrà il 25 e 26 luglio 2026 a Pontechianale, nel cuore della Valle Varaita in provincia di Cuneo, estendendosi ai piedi e sulla vetta del Colle dell'Agnello. L’evento, che segue le precedenti edizioni ospitate dal Piccolo San Bernardo (2024) e dal Moncenisio (2025), si svolge in un’area storicamente unita da profonde radici comuni tra Italia e Francia, inclusa la condivisione della lingua occitana.

Promossa dagli slogan "Stay young, live the mountains" e "Abitare le Alpi, costruire il futuro", la manifestazione celebra il consolidato legame di amicizia tra il Piemonte, la Valle d'Aosta e i dipartimenti francesi di Savoia e Hautes-Alpes.

Il programma delle due giornate è ricco di momenti di riflessione politica e culturale, affiancati da appuntamenti popolari, sportivi e gastronomici. Marco Gallo, assessore allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna della Regione Piemonte, ha evidenziato come "La scelta di Pontechianale sia profondamente simbolica: una porta naturale tra Italia e Francia", ribadendo che per la Regione "la montagna è una priorità strategica quale spazio di opportunità, innovazione e sviluppo".

Cooperazione transfrontaliera e fondi europei

Al centro dei dibattiti vi saranno i fondi strutturali europei e i programmi di cooperazione, con un’attenzione particolare agli strumenti che da anni supportano i territori alpini di confine.

L’obiettivo primario è migliorare la qualità della vita dei residenti e favorire il ripopolamento di queste aree montane. Leonardo Lotto, assessore agli Affari europei, Innovazione e Pnrr della Valle d'Aosta, ha sottolineato che "La Festa delle Alpi rappresenta un momento di straordinario valore simbolico e concreto per i territori alpini. È l'occasione per riaffermare con forza l'identità comune delle nostre comunità di montagna, che da secoli condividono tradizioni, lingue, economie e relazioni transfrontaliere".

Il Colle dell'Agnello e i progetti di sviluppo

La Festa delle Alpi è stata concepita per rafforzare i legami tra le comunità dei due versanti alpini, su iniziativa di rappresentanti istituzionali italiani e francesi.

Il Colle dell’Agnello, con i suoi 2.748 metri, si posiziona come il terzo colle più alto delle Alpi e costituisce un punto di collegamento storico cruciale tra il Piemonte e il Queyras francese. Nel corso degli anni, sono stati sviluppati numerosi progetti di collaborazione transfrontaliera, come gli Interreg, che hanno portato a significativi interventi di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale tra la Provincia di Cuneo e il Dipartimento delle Hautes-Alpes. Recentemente, sono stati investiti circa 500.000 euro per la messa in sicurezza e l'attrezzatura dell'area. È inoltre in corso il nuovo progetto Interreg Alcotra Terres Monviso – Ris[K], con un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro, che vede il coinvolgimento di enti italiani e francesi per la sicurezza delle infrastrutture montane, incluso il Colle dell'Agnello.