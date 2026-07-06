La Protezione Civile regionale della Campania ha diramato un'allerta meteo di colore Giallo, valida per la giornata di oggi, 6 luglio 2026, dalle ore 13:00 alle ore 20:00. L'avviso riguarda gran parte del territorio campano, ad eccezione delle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e 8 (Basso Cilento). La decisione è stata presa in seguito a un'attenta valutazione degli scenari meteorologici attuali e della loro evoluzione da parte del centro funzionale.

Le previsioni indicano l'arrivo di rovesci e temporali improvvisi, che potranno manifestarsi con intensità anche locale.

Il quadro meteorologico generale è caratterizzato da una marcata instabilità: i fenomeni temporaleschi sono attesi con una rapida evoluzione e potranno raggiungere una particolare intensità. Non si escludono episodi di grandine, raffiche di vento e fulmini, elementi che potrebbero potenzialmente causare danni significativi alle coperture degli edifici e alle strutture esposte agli agenti atmosferici.

Rischio Idrogeologico e Misure di Prevenzione

L'allerta, diramata ai Comuni dalla Sala operativa unificata, sottolinea un elevato rischio idrogeologico. Questo si traduce in possibili fenomeni di impatto al suolo, tra cui allagamenti, esondazioni di corsi d'acqua con superamento dei livelli idrometrici, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, e un ulteriore innalzamento dei livelli idrometrici.

La fragilità dei suoli rende inoltre probabili cadute massi e frane. Per fronteggiare tali eventualità, la Protezione Civile raccomanda vivamente a tutte le autorità competenti di mettere in atto ogni misura, sia strutturale che non strutturale, necessaria a prevenire, mitigare e contrastare gli effetti dei fenomeni previsti, in linea con le rispettive pianificazioni comunali. In particolare, in previsione di possibili raffiche di vento, è fondamentale verificare la corretta tenuta del verde pubblico e di tutte le strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

Contesto Meteorologico e Aree Più Colpite

Il contesto meteorologico attuale, sebbene caratterizzato da un aumento delle temperature registrato nei giorni scorsi, vede per il 6 luglio un'instabilità pomeridiana dovuta a infiltrazioni di aria fresca in quota.

I temporali previsti si concentreranno soprattutto nelle aree interne della Campania, con la possibilità di acquazzoni, isolate grandinate e colpi di vento. Le zone montuose e collinari saranno quelle maggiormente interessate. Questi fenomeni, seppur di breve durata, potranno essere localmente intensi, tipici delle manifestazioni temporalesche estive. È molto improbabile che tali temporali raggiungano i settori costieri, rimanendo confinati prevalentemente nelle aree interne montuose e collinari per la maggior parte del loro ciclo vitale.