L'associazione "San Clemente Viva" ha espresso con fermezza e determinazione la propria decisa contrarietà alla realizzazione di un controverso impianto per il trattamento dei rifiuti, destinato a sorgere nella tranquilla frazione San Clemente di Caserta. Questa presa di posizione, chiara e inequivocabile, è stata formalizzata attraverso una nota dettagliata e argomentata. Nel documento, l'associazione ha evidenziato la profonda e crescente preoccupazione per le gravi e potenzialmente irreversibili ripercussioni che l'insediamento di tale struttura industriale potrebbe avere sull'equilibrio ambientale dell'area e, di conseguenza, sulla qualità della vita quotidiana dei numerosi residenti che popolano la frazione.

Le ragioni della ferma opposizione al progetto

Secondo le informazioni diffuse, l'impianto in questione sarebbe previsto in un'area a vocazione agricola ben definita, un contesto territoriale storicamente e culturalmente caratterizzato dalla presenza capillare di numerose aziende che operano attivamente e con successo nel settore primario, rappresentando un pilastro dell'economia locale. L'associazione "San Clemente Viva" sottolinea con forza e preoccupazione che la scelta di questo sito specifico risulterebbe palesemente incoerente e profondamente inopportuna rispetto alla destinazione agricola dei terreni circostanti. Si nutrono, inoltre, fondati e concreti timori per le gravi e potenzialmente irreversibili ripercussioni sull'intera economia locale, la cui prosperità si basa in larga parte sulle produzioni agricole di alta qualità e sulla valorizzazione del paesaggio rurale.

Nel comunicato diffuso alla stampa, si legge chiaramente e con toni allarmati: "La realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti in una zona prettamente agricola, come quella individuata, rappresenta una seria e concreta minaccia per le numerose aziende agricole che costituiscono il cuore pulsante e la ricchezza dell'economia del territorio, oltre a configurarsi come un rischio inaccettabile e non negoziabile per la salute dei cittadini residenti".

Le richieste urgenti e la mobilitazione civica

Di fronte a questa prospettiva, l'associazione "San Clemente Viva" chiede con urgenza e determinazione alle istituzioni competenti di riconsiderare attentamente il progetto nella sua interezza, alla luce delle criticità evidenziate.

L'appello è quello di valutare con la massima attenzione e celerità soluzioni alternative e meno impattanti, che siano in grado di conciliare le esigenze di gestione dei rifiuti con la salvaguardia del territorio, senza compromettere irrimediabilmente le preziose attività agricole e la vivibilità della frazione. L'associazione rivolge, inoltre, un accorato e pressante invito a tutti i cittadini a partecipare attivamente e in massa alle iniziative di sensibilizzazione e mobilitazione che saranno organizzate nei prossimi giorni. Questo per ribadire con forza e unità la propria incrollabile volontà di tutelare e salvaguardare il prezioso territorio di San Clemente e le sue inestimabili peculiarità, elementi fondamentali e irrinunciabili per il benessere e il futuro della comunità locale.