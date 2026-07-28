Un incendio di vaste proporzioni è divampato sull'isola di Paros, nel cuore dell'arcipelago delle Cicladi, innescando una complessa operazione di contenimento e la conseguente evacuazione precauzionale di numerosi insediamenti. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione bassa e da un significativo accumulo di rifiuti, hanno rapidamente interessato la località di Kambi. L'allarme è scattato nella giornata di martedì 28 luglio 2026, portando le autorità a ordinare l'allontanamento dei residenti da ben cinque piccole comunità circostanti: Agios Charalambos, Kambi stessa, Bougados, Aneratzia e Kamari.

Per garantire la loro incolumità, i cittadini sono stati prontamente indirizzati verso la località di Aliki, situata nella parte meridionale dell'isola, un punto di raccolta sicuro lontano dal fronte del fuoco.

L'Imponente Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Mezzi Aerei

Le operazioni di spegnimento sono attualmente in pieno svolgimento, con un impegno massiccio di risorse. È importante sottolineare che, al momento, non si registrano abitazioni direttamente minacciate dall'avanzata del fuoco, né si segnalano feriti tra la popolazione o tra le squadre di soccorso. Un contingente di ventiquattro vigili del fuoco sta operando instancabilmente sul terreno, supportato da un'imponente flotta aerea dedicata all'anti-incendio, composta da nove aerei e cinque elicotteri.

Per potenziare ulteriormente le squadre impegnate, sono stati inviati rinforzi significativi: altri sedici pompieri, accompagnati da otto veicoli specializzati, sono giunti dal porto del Pireo e dalle vicine isole di Syros e Naxos. Parallelamente a questi sforzi, la Squadra investigativa dei vigili del fuoco, specializzata nei reati di incendio doloso nelle Cicladi, ha prontamente avviato un'indagine approfondita per determinare con precisione le cause che hanno scatenato il rogo.

Paros: Tra Bellezza Turistica e Allerta Incendi

L'isola di Paros, celebre e rinomata meta turistica dell'Egeo, si trova ad affrontare questa emergenza in un periodo già caratterizzato da un elevato rischio incendi che interessa diverse regioni della Grecia.

Le autorità di protezione civile hanno diramato un'allerta specifica per la giornata di mercoledì, classificando l'arcipelago delle Cicladi, di cui Paros fa parte, con un rischio di Categoria 3 su una scala massima di cinque. Altre importanti regioni, come l'isola di Creta e alcune isole orientali, sono state designate con un livello di rischio ancora più elevato, raggiungendo la Categoria 4. Questa situazione impone la massima attenzione e la mobilitazione di tutte le risorse disponibili per prevenire l'insorgere di nuovi focolai e per gestire con efficacia quelli esistenti.

Le attività di contenimento e bonifica a Paros si sono concentrate con particolare intensità nell'area di Kambi, dove il coordinamento tra le forze terrestri e i mezzi aerei è stato cruciale per arginare l'avanzata delle fiamme.

Nel frattempo, anche altre zone del paese, inclusa la regione di Evros, hanno registrato episodi simili di incendi boschivi, sebbene, fortunatamente, senza causare danni a strutture abitative o provocare feriti. Le autorità competenti continuano a monitorare con estrema vigilanza l'evoluzione di tutti gli eventi sul territorio nazionale e a coordinare gli sforzi congiunti per la prevenzione e l'intervento rapido, garantendo la sicurezza dei cittadini e la protezione del patrimonio naturale.