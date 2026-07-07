Una vicenda dolorosa ha scosso il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che ha comunicato la morte dei cuccioli di lupo nati nei mesi scorsi nell’area faunistica di Civitella Alfedena. L’ente ha espresso profondo rammarico per l’accaduto, definendo l’episodio una tragedia che ha colpito non solo il personale quotidianamente impegnato nella gestione della struttura, ma anche tutti coloro che con dedizione seguono e si adoperano per la tutela del lupo selvatico. Questa situazione ha evidenziato criticità nella gestione che richiederanno interventi mirati.

La gestione iniziale e le prime inattese difficoltà

La ricostruzione fornita dal Parco chiarisce le fasi iniziali della gestione dei piccoli. Dopo la nascita, i cuccioli erano stati attentamente seguiti insieme alla madre in uno spazio appositamente separato. L’obiettivo primario di questa scelta era garantire la massima tranquillità e ridurre al minimo qualsiasi disturbo in una fase così delicata della loro crescita. Il monitoraggio, tuttavia, è stato condotto a distanza, una prassi necessaria per non interferire con il comportamento naturale della lupa. Questa modalità, sebbene fondamentale per il benessere della madre, non ha permesso un controllo continuo e preciso del numero esatto dei piccoli presenti, anche in considerazione del fatto che in passato altre cucciolate erano state ritrovate nascoste negli angoli più riparati e inaccessibili dell’area faunistica.

Un’ulteriore e inattesa criticità si è manifestata quando alcuni cuccioli sono riusciti a raggiungere l’area più ampia della struttura. Il passaggio è avvenuto attraverso un punto della recinzione interna che, pur non avendo mai evidenziato problemi nella gestione degli esemplari adulti, si è rivelato vulnerabile e inadeguato rispetto alle dimensioni ridotte e ai movimenti agili dei piccoli lupetti. Il Parco ha manifestato il suo profondo dispiacere per questa falla strutturale, sottolineando che “quanto accaduto impone interventi sugli aspetti strutturali e gestionali che richiedono adeguamenti” immediati e mirati a migliorare la sicurezza complessiva della struttura.

L'integrazione nel branco e le dinamiche complesse

La vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo con l’ultimo cucciolo rimasto. Dopo la fase di svezzamento, si è proceduto con il suo inserimento nel branco principale. Questa decisione è stata presa con l’intento di evitare un isolamento prolungato del giovane lupo, un passaggio ritenuto cruciale per il suo sviluppo sociale. Tuttavia, l’integrazione è stata caratterizzata da dinamiche non completamente prevedibili. Il Parco ha infatti spiegato che “i lupetti non sono stati accettati dal branco o da uno dei suoi componenti”. È un dato di fatto che in un gruppo composto da più lupi adulti possono verificarsi sia comportamenti di accettazione e cura, tipici della socialità lupina, sia episodi aggressivi strettamente legati alla gerarchia interna e alla competizione per le risorse o il territorio.

Appello alla cautela e impegno per il futuro

Di fronte a questa complessa situazione, l’ente invita caldamente a evitare ricostruzioni parziali e giudizi sommari, richiamando l’attenzione sulla complessità intrinseca della gestione degli animali selvatici ospitati in strutture faunistiche. Spesso questi animali provengono da contesti differenti e presentano bisogni imprevedibili, rendendo ogni intervento una sfida. Le verifiche approfondite condotte in questi giorni hanno comunque permesso di individuare con chiarezza le criticità specifiche. Su queste si interverrà con determinazione per migliorare significativamente la sicurezza e la gestione di tutti gli animali presenti nell’area di Civitella Alfedena, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di simili tragici episodi in futuro.