L'Emilia-Romagna è stata colpita da un'ondata di maltempo eccezionale a partire dalla metà di luglio, causando danni quantificabili in milioni di euro per le aziende agricole della regione. Un primo bilancio stilato da Coldiretti Emilia-Romagna evidenzia la gravità della situazione, con eventi di estrema violenza che si sono susseguiti il 15, il 20 e il 21 luglio. Questi fenomeni, caratterizzati da trombe d'aria, violente raffiche di vento e grandinate eccezionali, hanno messo in ginocchio numerose realtà produttive sul territorio.

Nelle ore più recenti, nuovi fenomeni atmosferici hanno interessato diverse aree dell'Emilia-Romagna, in alcuni casi aggravando ulteriormente la condizione di territori già duramente provati nei giorni precedenti.

Di fronte a questo scenario, Coldiretti ha indirizzato una lettera all'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi, richiedendo con la massima urgenza l'ottenimento della deroga alla Legge 102/2004. Tale provvedimento, che disciplina il Fondo di solidarietà nazionale, è ritenuto indispensabile per consentire la delimitazione immediata dei territori colpiti e permettere alle imprese agricole di presentare domanda di indennizzo, superando i limiti ordinari imposti dalla normativa vigente.

L'impatto devastante sulle aziende agricole e i settori chiave

Marco Allaria Olivieri, direttore della Coldiretti regionale, ha descritto la situazione come "drammatica", sottolineando come le perdite economiche appaiano già insostenibili per la tenuta delle aziende agricole coinvolte.

I settori produttivi maggiormente colpiti includono l'ortofrutticolo, le colture orticole e i seminativi, pilastri dell'economia agricola regionale. La forza distruttiva della grandine e del vento, con raffiche che hanno raggiunto i 120 chilometri orari, non ha risparmiato neppure le infrastrutture produttive. Si registrano infatti serre divelte, stalle e capannoni scoperchiati, impianti frutticoli abbattuti e reti antigrandine lacerate o sfondate, testimoniando la vastità dei danni strutturali.

Un quadro particolarmente allarmante emerge dalla provincia di Ferrara, dove le recenti e violente grandinate hanno causato danni definiti "irrecuperabili". Le prime segnalazioni dal territorio ferrarese confermano una situazione di grave difficoltà per le colture in pieno campo, le orticole e i seminativi, con ripercussioni significative per le aziende agricole locali.

La richiesta di deroga al Fondo di solidarietà nazionale

La richiesta avanzata da Coldiretti Emilia-Romagna si concentra sulla necessità di una deroga alla Legge 102/2004, normativa che regola il Fondo di solidarietà nazionale. Questo strumento è concepito per fornire sostegno alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali, erogando contributi essenziali per la ripresa delle attività produttive in seguito a eventi eccezionali. La deroga è considerata cruciale per superare le consuete restrizioni della normativa, permettendo una risposta più celere ed efficace. L'associazione ritiene che la portata e l'intensità degli eventi atmosferici che hanno interessato l'Emilia-Romagna siano tali da travolgere ogni sistema ordinario di gestione del rischio, rendendo la deroga un passo fondamentale per garantire il supporto necessario alle imprese agricole colpite e facilitare il processo di indennizzo.