Dopo nuovi episodi di maltempo che hanno colpito la regione, Uncem Marche ha lanciato un appello per un cambio di passo nella prevenzione del rischio idrogeologico. L'associazione, che rappresenta i comuni montani e le comunità locali, ha sottolineato la necessità di adottare strategie più efficaci per la gestione e la prevenzione dei danni causati da eventi meteorologici estremi.

Interventi strutturali per la sicurezza territoriale

Le recenti piogge intense hanno evidenziato nuovamente la vulnerabilità del territorio regionale. Uncem Marche ha ribadito che "serve un cambio di passo nella prevenzione", sollecitando interventi strutturali per limitare i rischi legati al dissesto idrogeologico.

È fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni e comunità locali, puntando su una pianificazione integrata e su investimenti mirati.

Il ruolo di Uncem Marche per l'ambiente e i territori

Uncem Marche, l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, si occupa di rappresentare e tutelare gli interessi dei territori montani e delle aree interne. L'associazione promuove iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi naturali e alla valorizzazione delle risorse locali. La sua attività si concentra sul supporto agli enti locali nella gestione delle emergenze e nella promozione di politiche di prevenzione.

Uncem Marche ha ribadito che la prevenzione deve diventare una priorità, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici che rendono sempre più frequenti gli eventi meteorologici estremi. L'associazione ha invitato le amministrazioni a programmare interventi di manutenzione del territorio e a sensibilizzare le comunità sull'importanza della prevenzione.